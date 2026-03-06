https://sputnik-georgia.ru/20260306/v-gruzii-zaregistrirovan-31-poluchatel-inostrannykh-grantov-297470945.html

В Грузии зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов

В Грузии зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов

Sputnik Грузия

Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T18:58+0400

2026-03-06T18:58+0400

2026-03-06T18:58+0400

общество

грузия

новости

антикоррупционное бюро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282978906_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_483f80733f1520042a9b44cd7530475e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Согласно официальным данным Государственной службы аудита Грузии, в стране официально зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов от 44 доноров.Данные об иностранных грантах, включая грантовые соглашения, публикуются в Реестре иностранных грантов.Основную часть зарегистрированных в реестре организаций составляют благотворительные, научные, религиозные и этнические фонды.Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.С марта 2026 года грантом будут считаться в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.Под понятие гранта также подпадут средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии.Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, антикоррупционное бюро