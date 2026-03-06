https://sputnik-georgia.ru/20260306/zhitelya-ozurgeti-prigovorili-k-18-godam-tyurmy-za-ubiystvo-zheny-297461680.html
Жителя Озургети приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство жены
В селе Ханиети 60-летний мужчина во время конфликта на бытовой почве застрелил свою жену из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Районный суд Озургети признал виновным подсудимого в убийстве своей 56-летней жены, приговорив его к 18 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре. Доказательства, рассмотренные в ходе судебного разбирательства, подтвердили, что 22 августа 2025 года в селе Ханиети Озургетского района 60-летний мужчина во время конфликта на бытовой почве застрелил свою жену из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Расследование велось по статье 109 УК Грузии "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
