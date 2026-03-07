Делегация ПА ОБСЕ проведет встречи в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260307/delegatsiya-pa-obse-provedet-vstrechi-v-gruzii-297484990.html
07.03.2026
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с президентом ассамблеи Пере Жоан Понс Сампьетро посетит Грузию 8-10 марта.
В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества.
"Визит предоставит членам Парламентской ассамблеи ОБСЕ возможность обменяться мнениями с грузинскими коллегами о последних политических событиях и вопросах, связанных с демократией, безопасностью и региональной стабильностью", – говорится в пресс-релизе ОБСЕ.
В состав делегации также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.
Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряженностью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране.