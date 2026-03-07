https://sputnik-georgia.ru/20260307/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-marta-2026-297477990.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2026

По православному церковному календарю 7 марта отмечают день памяти cвятых Маврикия, Фотина, Феодора, Филиппа, Афанасия и других 07.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 марта поминают мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других, пострадавших за веру при императоре Максимиане Галерии (305-311).Маврикий был военачальником в городе Апамее Сирийской. Он тайно исповедовал христианство и в вере воспитал своего единственного сына Фотина.Во времена преследования христиан Маврикия вместе с сыном и подчиненными ему воинами привели на суд. Максимиан дал шанс военачальнику и всем остальным отречься от веры, но христиане отказались принести жертву идолам.После тщетных уговоров мучеников предали жестоким пыткам – били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Чтобы сломить Маврикия, на его глазах сыну отрубили голову, но cвятой только возрадовался, что сын сподобился мученической кончины.Затем всех мучеников отвели на болото и, обмазав их тела медом, привязали к деревьям. В течение десяти дней их жалили насекомые, мучили голод и жажда, но они стойко переносили все страдания и молились. В конце им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Христиане похоронили останки мучеников тайно, ночью, на месте их казни. Произошло это примерно в 305 году.Афанасий исповедникПо церковному календарю 7 марта поминают преподобного Афанасия исповедника.Будущий cвятой родился в богатой и благочестивой семье в Константинополе. С детства Афанасий мечтал посвятить себя всецело Богу и достигнув совершеннолетия, принял иноческий постриг в одной из Никомидийских обителей под названием Павлопетрия (во имя cвятых апостолов Петра и Павла).В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) cвятого Афанасия за почитание икон подвергли пыткам. Он перенес изгнание и страдания. Афанасий исповедник мирно скончался в 821 году.Обретение мощей мучениковПо церковному календарю 7 марта вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении, которое произошло примерно в 395-423 году.Останки святых мучеников во времена преследования христиан верующие обычно хоронили в недоступных местах. В Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, было похоронено множество христиан, имена которых церкви были неизвестны.Мощи святых достали после того, как на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и перенесли в храм. Клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди найденных в Евгении мощей находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии.Первоверховный апостол Павел упоминает их в одном из своих посланий. На месте обретения мощей святых мучеников в XII веке император Андроник построил великолепный храм.ИмениныПо церковному календарю 7 марта именины отмечают Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Афанасий, Андрей, Вавила, Владимир, Виктор, Иосиф, Иван, Михаил, Николай, Степан, Сергей, Тит, Филипп и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

