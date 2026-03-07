Халатные водители принесли бюджету Грузии 231,8 миллиона лари в 2025 году

https://sputnik-georgia.ru/20260307/khalatnye-voditeli-prinesli-byudzhetu-gruzii-2318-milliona-lari-v-2025-godu-297483450.html

Всего в период с января по сентябрь включительно видеокамеры зафиксировали в стране около 3,3 миллиона нарушений 07.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в 2025 году, получили штрафов на общую сумму около 231,8 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД. Всего в период с января по сентябрь включительно видеокамеры зафиксировали в стране около 3,3 миллиона нарушений, из которых 1,5 миллиона – в Тбилиси. Всего такой скидкой воспользовались 1,6 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 80,1 миллиона лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 марта в размере 2,7362 GEL/$1.В Грузии работают 8 886 камер, из которых 6 371– общего вида, а 2 515 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа для повторного въезда в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

