Побег исключен: в грузинских школах взялись за дисциплину – видео
Побег исключен: в грузинских школах взялись за дисциплину – видео
Теперь злостных прогульщиков и тех, кто не желает учиться и ведет себя плохо, ждет наказание, вернее, их семьи. Родителей тех, кто часто нарушает школьную дисциплину, штрафуют на суммы от 100 лари и выше. В минобразования Грузии появилисьсоцработники, которые проводят встречи с семьями нерадивых учеников.Прежде, если ученик пропускал занятия, но при этом появлялся в школе хотя бы раз за 90 дней, он продолжал числиться в учебном заведении. Теперь ученика могут лишить статуса учащегося, если он пропустит 20 дней по неуважительной причине. Правда, перед этим с его семьей проведут беседу, и радикальные меры будут приняты только в случае дальнейших пропусков.
10:49 07.03.2026 (обновлено: 11:55 07.03.2026)
Шатало – так называется самовольный уход учеников со школьных занятий в Грузии. Побеги с уроков еще не так давно были обычным делом среди учащихся. Однако в последние годы за пропуском занятий и за отношением детей к учебе стали тщательно следить
Теперь злостных прогульщиков и тех, кто не желает учиться и ведет себя плохо, ждет наказание, вернее, их семьи. Родителей тех, кто часто нарушает школьную дисциплину, штрафуют на суммы от 100 лари и выше. В минобразования Грузии появились
соцработники, которые проводят встречи с семьями нерадивых учеников.
Прежде, если ученик пропускал занятия, но при этом появлялся в школе хотя бы раз за 90 дней, он продолжал числиться в учебном заведении. Теперь ученика могут лишить статуса учащегося, если он пропустит 20 дней по неуважительной причине. Правда, перед этим с его семьей проведут беседу, и радикальные меры будут приняты только в случае дальнейших пропусков.