Побег исключен: в грузинских школах взялись за дисциплину – видео

Побег исключен: в грузинских школах взялись за дисциплину – видео

Шатало – так называется самовольный уход учеников со школьных занятий в Грузии. Побеги с уроков еще не так давно были обычным делом среди учащихся. Однако в... 07.03.2026, Sputnik Грузия

Теперь злостных прогульщиков и тех, кто не желает учиться и ведет себя плохо, ждет наказание, вернее, их семьи. Родителей тех, кто часто нарушает школьную дисциплину, штрафуют на суммы от 100 лари и выше. В минобразования Грузии появилисьсоцработники, которые проводят встречи с семьями нерадивых учеников.Прежде, если ученик пропускал занятия, но при этом появлялся в школе хотя бы раз за 90 дней, он продолжал числиться в учебном заведении. Теперь ученика могут лишить статуса учащегося, если он пропустит 20 дней по неуважительной причине. Правда, перед этим с его семьей проведут беседу, и радикальные меры будут приняты только в случае дальнейших пропусков.

