Сколько грузов обработали морские порты Грузии – статистика

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 16,6 миллиона тонн грузов в 2025 году, что на 6,8% больше по сравнению с 2024 годом, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 47,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 31% – наливные грузы, 21,3% – насыпные грузы. Всего в 2025 году порты и терминалы Грузии зашло 1 789 судов, из которых 50,9% составляют генеральные грузовые суда, 23,6% – наливные, 15,5% – контейнеровозы, а 10% распределяются между навалочными и специализированными судами. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 40,4% больше генеральных грузовых судов, на 38,8% больше специализированных судов, на 26,7% меньше контейнеровозов и на 16,6% меньше судов для перевозки наливных грузов. Также в третьем квартале 2025 года 17,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 15,3% – Турции, 9,9% – Мальты, 8,3% – Либерии, а 48,9% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров В 2025 году морские порты Грузии обслужили 12,8 тысячи пассажиров, что на 6,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 52%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

