Спрос на квартиры в Тбилиси увеличивается

Объем рынка в январе 2026 года составил 254 миллиона долларов, на 9% больше, чем за январь 2025 года 07.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в январе продано около 3 тысяч, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в ежемесячном обзоре рынка недвижимости TBC Capital. Согласно обзору, объем рынка в январе 2026 года составил 254 миллиона долларов, на 9% больше, чем за январь 2025 года. В ноябре средняя цена продажи составила $1 340 за кв. м, что на 6% больше, чем в январе прошлого года. Всего в январе было продано 514 новых квартир, это на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По вторичному жилью было совершено 2 478 сделок (+16%). Больше всего продано квартир площадью 50-75 квадратных метров. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми (754 квартиры) и Сабуртало (430 квартир). По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с январем 2025 года на 7% и составила 10 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

