Голубь "Динозавр" и конский поцелуй: самые смешные фото недели

Прототип робота Honor танцует вместе с артистами на выставке Mobile World Congress в Барселоне.
Президент Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Ребенок из ортодоксальной еврейской семьи в костюме празднует ежегодный праздник Пурим в Лондоне.
Делегаты во время открытия заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.
Пьеро Лавалле, одетый в костюм скаковой лошади, вдохновленный японской франшизой Umamusume: Pretty Derby, пересекает финишную черту на ипподроме Монтеррико в Лиме.
Актер Джим Кэрри на сцене во время получения почетной премии "Сезар" в Париже.
Исландские жеребцы играют на конезаводе в Верхайме, недалеко от Франкфурта.
Скульптура голубя под названием "Динозавр" художника Ивана Арготе в Нью-Йорке.
Премьер-министр Канады Марк Карни.
Дети из ортодоксальных еврейских семей в костюмах отмечают ежегодный праздник Пурим в Лондоне.
