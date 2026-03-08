Грузия
Голубь "Динозавр" и конский поцелуй: самые смешные фото недели
Голубь "Динозавр" и конский поцелуй: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.03.2026, Sputnik Грузия
Голубь "Динозавр" и конский поцелуй: самые смешные фото недели

17:33 08.03.2026 (обновлено: 17:44 08.03.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© REUTERS Bruna Casas

Прототип робота Honor танцует вместе с артистами на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Президент Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

© REUTERS Hannah McKay

Ребенок из ортодоксальной еврейской семьи в костюме празднует ежегодный праздник Пурим в Лондоне.

© REUTERS Maxim Shemetov

Делегаты во время открытия заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

© AP Photo / Martin Mejia

Пьеро Лавалле, одетый в костюм скаковой лошади, вдохновленный японской франшизой Umamusume: Pretty Derby, пересекает финишную черту на ипподроме Монтеррико в Лиме.

© REUTERS Sarah Meyssonnier

Актер Джим Кэрри на сцене во время получения почетной премии "Сезар" в Париже.

© AP Photo / Michael Probst

Исландские жеребцы играют на конезаводе в Верхайме, недалеко от Франкфурта.

© REUTERS Shannon Stapleton

Скульптура голубя под названием "Динозавр" художника Ивана Арготе в Нью-Йорке.

© AP Photo / Manish Swarup

Премьер-министр Канады Марк Карни.

© REUTERS Hannah McKay

Дети из ортодоксальных еврейских семей в костюмах отмечают ежегодный праздник Пурим в Лондоне.

