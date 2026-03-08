https://sputnik-georgia.ru/20260308/glava-minekonomiki-okolo-1-vvp-gruzii-obespechivayut-inostrannye-studenty-297498815.html

Глава Минэкономики: около 1% ВВП Грузии обеспечивают иностранные студенты

Глава Минэкономики: около 1% ВВП Грузии обеспечивают иностранные студенты

Sputnik Грузия

В Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии 08.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-08T18:37+0400

2026-03-08T18:37+0400

2026-03-08T18:37+0400

грузия

новости

экономика

мариам квривишвили

индия

студенты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/02/237560274_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b875779d88278cff6892e7d7be44e0fd.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Иностранные студенты оказывают заметное влияние на экономику Грузии. Их вклад оценивается примерно в 1,2 млрд лари, что составляет около 1% ВВП страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Количество иностранных студентов в грузинских вузах в 2025/2026 учебном году достигло 44,4 тысячи, увеличившись на 19,7% по сравнению с показателями прошлого года. По словам Квривишвили, в Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии. Среди иностранных студентов также есть граждане Иордании, Израиля, Судана, Пакистана, Египта, Великобритании и других стран. "Наша политика и экономика в полной мере направлены на то, чтобы экономический рост Грузии напрямую отражал благополучие наших граждан, а не зарубежных стран. Это наша первостепенная задача", - сказала Квривишвили. Грузинские образовательные учреждения получают от этого сегмента 576 миллионов лари дохода, и этот положительный эффект распределяется на другие сектора в размере примерно 605 миллионов лари. Ранее правительство Грузии обсуждало вопрос о возможной отмене квот для иностранных студентов в государственных вузах. Позже в правящей партии "Грузинская мечта" пришли к выводу, что отмена программ для иностранных студентов нанесла бы значительный ущерб экономике, бюджету и показателям занятости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, индия, студенты