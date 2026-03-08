https://sputnik-georgia.ru/20260308/glava-minekonomiki-okolo-1-vvp-gruzii-obespechivayut-inostrannye-studenty-297498815.html
Глава Минэкономики: около 1% ВВП Грузии обеспечивают иностранные студенты
Глава Минэкономики: около 1% ВВП Грузии обеспечивают иностранные студенты
Sputnik Грузия
В Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии 08.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-08T18:37+0400
2026-03-08T18:37+0400
2026-03-08T18:37+0400
грузия
новости
экономика
мариам квривишвили
индия
студенты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/02/237560274_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b875779d88278cff6892e7d7be44e0fd.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Иностранные студенты оказывают заметное влияние на экономику Грузии. Их вклад оценивается примерно в 1,2 млрд лари, что составляет около 1% ВВП страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Количество иностранных студентов в грузинских вузах в 2025/2026 учебном году достигло 44,4 тысячи, увеличившись на 19,7% по сравнению с показателями прошлого года. По словам Квривишвили, в Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии. Среди иностранных студентов также есть граждане Иордании, Израиля, Судана, Пакистана, Египта, Великобритании и других стран. "Наша политика и экономика в полной мере направлены на то, чтобы экономический рост Грузии напрямую отражал благополучие наших граждан, а не зарубежных стран. Это наша первостепенная задача", - сказала Квривишвили. Грузинские образовательные учреждения получают от этого сегмента 576 миллионов лари дохода, и этот положительный эффект распределяется на другие сектора в размере примерно 605 миллионов лари. Ранее правительство Грузии обсуждало вопрос о возможной отмене квот для иностранных студентов в государственных вузах. Позже в правящей партии "Грузинская мечта" пришли к выводу, что отмена программ для иностранных студентов нанесла бы значительный ущерб экономике, бюджету и показателям занятости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/02/237560274_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1bb832043a6831dc3e078b6fcdb427c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, индия, студенты
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, индия, студенты
Глава Минэкономики: около 1% ВВП Грузии обеспечивают иностранные студенты
В Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Иностранные студенты оказывают заметное влияние на экономику Грузии. Их вклад оценивается примерно в 1,2 млрд лари, что составляет около 1% ВВП страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".
Количество иностранных студентов в грузинских вузах в 2025/2026 учебном году достигло 44,4 тысячи, увеличившись на 19,7% по сравнению с показателями прошлого года.
"Эффект иностранных студентов на экономику нашей страны составляет 1,2 миллиарда лари и в среднем один процент ВВП. Ежегодно бюджет получает от этого направления 300 миллионов лари. Один иностранный студент платит примерно 15,5 тысячи лари за обучение, а также тратит 16,3 тысячи лари в других дополнительных секторах", — сказала Квривишвили.
По словам Квривишвили, в Грузии проживает около 37 тысяч иностранных студентов, большинство из которых – из Индии. Среди иностранных студентов также есть граждане Иордании, Израиля, Судана, Пакистана, Египта, Великобритании и других стран.
"Наша политика и экономика в полной мере направлены на то, чтобы экономический рост Грузии напрямую отражал благополучие наших граждан, а не зарубежных стран. Это наша первостепенная задача", - сказала Квривишвили.
Грузинские образовательные учреждения получают от этого сегмента 576 миллионов лари дохода, и этот положительный эффект распределяется на другие сектора в размере примерно 605 миллионов лари.
Ранее правительство Грузии обсуждало вопрос о возможной отмене квот для иностранных студентов в государственных вузах.
Позже в правящей партии "Грузинская мечта" пришли к выводу, что отмена программ для иностранных студентов нанесла бы значительный ущерб экономике, бюджету и показателям занятости.