В декабре 2025 года Шермадини завершил выступление за сборную Грузии 08.03.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/33/236963382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4a844141e4e6c3a4783b7cea5ac2c21c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ветеран грузинского баскетбола Георгий Шермадини стал лучшим бомбардиром в истории испанского "Тенерифе" с 3 194 очками. В матче седьмого тура "Тенерифе" против "Манресы" Шермадини набрал 24 очка, сделал четыре подбора и одну передачу за 23 минуты. Грузинский игрок реализовал семь из девяти двухочковых бросков, 10 из 11 штрафных. В настоящее время у "Тенерифе" 12 побед и 9 поражений в Лиге Эндеса, что ставит их на восьмое место. В следующем туре, 14 марта, команда примет "Валенсию". В 2025 году Шермадини был награжден орденом Сияния, а также орденом Чести вместе с другими баскетболистами сборной Грузии за выходы на чемпионаты Европы и мира. В декабре 2025 года Шермадини завершил выступление за сборную Грузии. С 2006 года он провел 202 матча за национальную команду, набрав 1 757 очков.
Грузинский баскетболист возглавил исторический рейтинг бомбардиров испанского "Тенерифе"

20:46 08.03.2026 (обновлено: 21:41 08.03.2026)
© photo: Sputnik / StringerБаскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини
Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини - Sputnik Грузия, 1920, 08.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В декабре 2025 года Шермадини завершил выступление за сборную Грузии
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ветеран грузинского баскетбола Георгий Шермадини стал лучшим бомбардиром в истории испанского "Тенерифе" с 3 194 очками.
В матче седьмого тура "Тенерифе" против "Манресы" Шермадини набрал 24 очка, сделал четыре подбора и одну передачу за 23 минуты.
Грузинский игрок реализовал семь из девяти двухочковых бросков, 10 из 11 штрафных.
В настоящее время у "Тенерифе" 12 побед и 9 поражений в Лиге Эндеса, что ставит их на восьмое место. В следующем туре, 14 марта, команда примет "Валенсию".
В 2025 году Шермадини был награжден орденом Сияния, а также орденом Чести вместе с другими баскетболистами сборной Грузии за выходы на чемпионаты Европы и мира.
В декабре 2025 года Шермадини завершил выступление за сборную Грузии. С 2006 года он провел 202 матча за национальную команду, набрав 1 757 очков.
