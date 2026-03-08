Грузинский баскетболист возглавил исторический рейтинг бомбардиров испанского "Тенерифе"

https://sputnik-georgia.ru/20260308/gruzinskiy-basketbolist-vozglavil-istoricheskiy-reyting-bombardirov-ispanskogo-tenerife-297499524.html

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ветеран грузинского баскетбола Георгий Шермадини стал лучшим бомбардиром в истории испанского "Тенерифе" с 3 194 очками. В матче седьмого тура "Тенерифе" против "Манресы" Шермадини набрал 24 очка, сделал четыре подбора и одну передачу за 23 минуты. Грузинский игрок реализовал семь из девяти двухочковых бросков, 10 из 11 штрафных. В настоящее время у "Тенерифе" 12 побед и 9 поражений в Лиге Эндеса, что ставит их на восьмое место. В следующем туре, 14 марта, команда примет "Валенсию". В 2025 году Шермадини был награжден орденом Сияния, а также орденом Чести вместе с другими баскетболистами сборной Грузии за выходы на чемпионаты Европы и мира. В декабре 2025 года Шермадини завершил выступление за сборную Грузии. С 2006 года он провел 202 матча за национальную команду, набрав 1 757 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

