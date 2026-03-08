Грузинский финал на Гран-при Верхней Австрии по дзюдо – золото у Тато Григалашвили

https://sputnik-georgia.ru/20260308/gruzinskiy-final-na-gran-pri-verkhney-avstrii-po-dzyudo---zoloto-u-tato-grigalashvili-297500384.html
22:52 08.03.2026 (обновлено: 23:34 08.03.2026)
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинский финал Гран-при Верхней Австрии по дзюдо в весовой категории до 90 кг завершился победой двукратного чемпиона мира Тато Григалашвили.
С 6 по 8 марта на татами Tips Arena прошел турнир по дзюдо Верхней Австрии 2026. В нем приняли участие 479 спортсменов из 59 стран.
В финале опытному Григалашвили противостоял 20-летний Лука Джавахишвили. Григалашвили выиграл у соперника иппоном.
За золотую медаль дзюдоист получает 2,4 тысячи евро, за второе место – 1,6 тысячи.
Еще в одном финальном блоке турнира выступит тяжеловес Ираклий Деметрашвили (+100 кг). В поединке за бронзовую медаль он встретится с азербайджанцем Джамалом Гамзадхановым.