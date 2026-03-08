https://sputnik-georgia.ru/20260308/gruziya-uvelichila-prodazhi-zeleni-za-rubezh--glavnye-strany-pokupateli-297490737.html
Грузия увеличила продажи зелени за рубеж – главные страны покупатели
Грузия увеличила продажи зелени за рубеж – главные страны покупатели
В феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемой зелени увеличился на 15%
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузия в феврале экспортировала 503 тонны зелени на сумму 1,1 миллион долларов, основными покупателями являются Украина, Молдова и Румыния, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По информации ведомства, в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемой зелени увеличился на 15% , а полученный доход – на 22%. Кроме Украины, Молдовы и Румынии, грузинскую зелень также покупают Россия, Болгария и другие страны. В Грузии производятся как традиционные виды зелени, так и характерные для региона: эстрагон, кинза и фиолетовый базилик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
