Грузия увеличила продажи зелени за рубеж – главные страны покупатели

В феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемой зелени увеличился на 15% 08.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузия в феврале экспортировала 503 тонны зелени на сумму 1,1 миллион долларов, основными покупателями являются Украина, Молдова и Румыния, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По информации ведомства, в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемой зелени увеличился на 15% , а полученный доход – на 22%. Кроме Украины, Молдовы и Румынии, грузинскую зелень также покупают Россия, Болгария и другие страны. В Грузии производятся как традиционные виды зелени, так и характерные для региона: эстрагон, кинза и фиолетовый базилик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

