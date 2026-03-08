https://sputnik-georgia.ru/20260308/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-marta-2026-297478197.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 марта 2026

По православному церковному календарю 8 марта отмечают день памяти святых Поликарпа, Александра, Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Епископ СмирнскийПо церковному календарю 8 марта поминают святителя Поликарпа, епископа Смирнского – одного из самых древних святых, почитаемых Церковью.Родился будущий святой в городе Смирна (Малая Азия) примерно в 80 году. Осиротев в раннем детстве, он воспитывался благочестивой вдовой Каллистой. После ее смерти Поликарп, раздав все имущество бедным, вел аскетическую жизнь.Епископ Смирнский Вукол, узнав о Поликарпе, приблизил благочестивого юношу к себе и рукоположил в диаконы. Впоследствии священномученик стал преемником святителя Вукола по кафедре.Поликарп был близок с Иоанном Богословом – учеником Спасителя, которого не раз сопровождал в апостольских путешествиях.Святителя Поликарпа арестовали, когда началась новая волна преследований христиан во время правления императора Марка Аврелия (161-180). Епископа Смирнского, твердо исповедовавшего на суде веру в Христа, вскоре осудили на сожжение.Палачи привязали святителя к столбу и подожгли костер, но пламя, окружив святого, не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Тогда епископу нанесли рану мечом, и из раны вытекло так много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане, свято чтя его память, с благоговением собрали его честные останки.Первоначальник обители "Неусыпающих"По церковному календарю 8 марта поминают преподобного Александра монаха – первоначальника обители "Неусыпающих".Преподобный Александр жил в Византийской империи в IV-V веках. Получив образование в Константинополе и некоторое время состоя на военной службе, он оставил мир и принял монашеский постриг. Много лет преподобный прожил в пустыне, взяв с собой только Евангелие. Затем отправился на проповедь и обратил в христианство жителей Едессы.Затем монах основал обитель на пустынном берегу Евфрата. Он ввел в монастыре правило непрестанной благодарственной молитвы к Господу. Каждый час, посменно, день и ночь, иноки пели псалмы. Отсюда пошло наименование обители "Неусыпающих". Преподобный Александр через двадцать лет основал обитель с таким же уставом близ Константинополя.Преподобный скончался в глубокой старости после 50-летних непрестанных иноческих подвигов, предположительно в 430 году.Пустынники СирийскиеПо церковному календарю 8 марта поминают сирийских пустынников – Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея и Дамиана.Преподобный Иоанн, избрав для себя подвиг "беспокровного жития", поселился на холме, открытом ветрам со всех сторон, и жил там 25 лет. Питался преподобный только хлебом с солью, а тело изнурял тяжелыми веригами. Когда кто-то из посещавших подвижника посадил на холме миндальное дерево, чтобы преподобный от палящего зноя мог в его тени укрываться, святой велел срубить его, чтобы не давать никакого отдохновения своему телу.Преподобный Моисей, подражая святому Иоанну, поселился на вершине горы близ селения Рамы. Святые Антиох и Антонин подвизались таким же образом и продолжали подвиг до преклонного возраста, подавая пример духовной крепости, преодолевающей все немощи.Преподобный Зевин, подвизавшийся на той же горе до глубокой старости, никогда не садился во время молитвы, лишь опирался иногда на жезл. Местные жители почитали святого Зевина и по его молитвам получали большую помощь в своих нуждах.Преподобный Полихроний, подражая жизни своего учителя – святого Зевина, проводил дни и ночи в посте и бдении. Вериг у преподобного Полихрония не было, но во время молитвы он налагал себе на плечи тяжелый дубовый корень, который сам выкопал из земли. Святой Полихроний молитвой испросил у Господа дождь во время засухи и наполнил каменный сосуд елеем для нуждающихся.Учеником святого Полихрония был преподобный Моисей, который, подражая своему учителю, вел суровую аскетическую жизнь. Другой ученик святого – преподобный Дамиан – подвизался в монастыре Иера, где имел небольшую коробочку с чечевицей, которой питался.Все эти святые отцы мирно скончались в Сирии в V веке.Матрона МосковскаяПо церковному календарю 8 марта отмечают день обретения мощей блаженной Матроны Московской – одной из самых почитаемых русских святых.Родилась будущая святая в Тульской губернии в 1885-м. От рождения у нее совсем не было глаз, но она обладала даром духовного зрения. С ранних лет, согласно житию, Матроне были ведомы не только человеческие преступления и грехи, но и мысли. По ее молитвам многие получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.В Москву Матрона перебралась в 1925 году, где прожила до конца жизни. Скончалась святая в 1952-м.Обретение мощей Матроны Московской произошло в 1998 году. Ее могилу вскрыли по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, а мощи доставили в Даниловский монастырь Москвы. Позже мощи святой перенесли в Покровский монастырь и поместили в серебряную раку.Матрону Московскую причислили к лику общецерковных святых в 2004-м. Поклониться мощам блаженной Матроны в Покровском монастыре ежедневно приходят тысячи верующих.ИмениныПо церковному календарю 8 марта именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Демьян, Кузьма, Иван, Моисей, Михаил, Николай, Сергей и Поликарп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

