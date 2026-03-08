https://sputnik-georgia.ru/20260308/kobakhidze-protsedury-polucheniya-grazhdanstva-dlya-etnicheskikh-gruzin-mogut-uprostit-297489147.html
Кобахидзе: процедуры получения гражданства для этнических грузин могут упростить
Кобахидзе: процедуры получения гражданства для этнических грузин могут упростить
Sputnik Грузия
Премьер подчеркнул, что предоставление гражданства не всегда означает рост населения страны 08.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-08T11:12+0400
2026-03-08T11:12+0400
2026-03-08T11:19+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
гражданство грузии
грузинская диаспора
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_bd2b6917108023686127bd99ea24f944.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Власти рассматривают возможность упрощения процедур получения гражданства для этнических грузин, проживающих за рубежом, соответствующие консультации ведутся совместно с министром юстиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время дебатов на тему миграции в эфире телеканала "Имеди". На сегодняшний день получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции. По словам премьера, если родители являются гражданами Грузии, их ребенок получает гражданство без каких-либо проблем. Если же родители не имеют грузинского гражданства, их дети, как и другие члены семьи, должны получать его в порядке натурализации. "Могут быть родители, которые являются этническими грузинами, но не имеют гражданства. В этом случае их ребенок должен получить гражданство через процедуру натурализации. Это стандартное правило, которое действует во всех странах", – отметил Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что предоставление гражданства не всегда означает рост населения страны. По словам главы правительства, в разных странах проживают миллионы этнических грузин. В частности, значительная грузинская диаспора есть в Турции, а также в Иране, где живут ферейданские грузины. Премьер добавил, что вопрос возможного возвращения таких общин в Грузию требует более широкой дискуссии. Он также напомнил, что после 2022 года в страну вернулись около 40 тысяч грузин. Премьер отметил, что как эмиграция граждан, так и приток мигрантов в страну остаются проблемными вопросами и требуют правильного управления. Для Грузии эмиграция является серьезной проблемой, о чем свидетельствует статистика последних лет. По его словам, у страны долгое время сохранялось отрицательное миграционное сальдо: из страны уехало больше граждан, чем вернулось. Он добавил, что иммиграция – приток иностранных граждан в Грузию – также является чувствительным вопросом и требует грамотного регулирования. По словам главы правительства, на приток мигрантов в страну влияют три основных фактора. "Грузия является туристической страной и открыта для иностранных граждан. Кроме того, у нас учится большое количество иностранных студентов. Третий фактор – экономический рост и нехватка рабочей силы, которую компании нередко восполняют за счет иностранных работников", – пояснил Кобахидзе. Премьер также сообщил, что в 2024 году впервые с 2020 года было зафиксировано положительное миграционное сальдо среди граждан Грузии. В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_75:0:1974:1424_1920x0_80_0_0_036709ada532de6afa64d160a0d04d9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, гражданство грузии, грузинская диаспора
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, гражданство грузии, грузинская диаспора
Кобахидзе: процедуры получения гражданства для этнических грузин могут упростить
11:12 08.03.2026 (обновлено: 11:19 08.03.2026)
Премьер подчеркнул, что предоставление гражданства не всегда означает рост населения страны
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Власти рассматривают возможность упрощения процедур получения гражданства для этнических грузин, проживающих за рубежом, соответствующие консультации ведутся совместно с министром юстиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время дебатов на тему миграции в эфире телеканала "Имеди".
На сегодняшний день получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции.
"Мы обсудили это с министром юстиции и планируем упростить процедуры. Например, в разных странах, в том числе и в соседних, проживают этнические грузины, не имеющие гражданства, их дети также хотят получить гражданство, и среди них есть люди, не знающие грузинского языка, и для них эти процедуры можно упростить", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, если родители являются гражданами Грузии, их ребенок получает гражданство без каких-либо проблем. Если же родители не имеют грузинского гражданства, их дети, как и другие члены семьи, должны получать его в порядке натурализации.
"Могут быть родители, которые являются этническими грузинами, но не имеют гражданства. В этом случае их ребенок должен получить гражданство через процедуру натурализации. Это стандартное правило, которое действует во всех странах", – отметил Кобахидзе.
Премьер также подчеркнул, что предоставление гражданства не всегда означает рост населения страны.
"Если человек физически не переезжает в Грузию, это не отражается на росте населения", – отметил Кобахидзе.
По словам главы правительства, в разных странах проживают миллионы этнических грузин. В частности, значительная грузинская диаспора есть в Турции, а также в Иране, где живут ферейданские грузины.
Премьер добавил, что вопрос возможного возвращения таких общин в Грузию требует более широкой дискуссии.
Он также напомнил, что после 2022 года в страну вернулись около 40 тысяч грузин.
"С 2022 года в Грузию вернулись 40 тысяч грузин – в основном из России, Украины и других постсоветских стран. Сегодня они продолжают жить в Грузии", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что как эмиграция граждан, так и приток мигрантов в страну остаются проблемными вопросами и требуют правильного управления.
Для Грузии эмиграция является серьезной проблемой, о чем свидетельствует статистика последних лет. По его словам, у страны долгое время сохранялось отрицательное миграционное сальдо: из страны уехало больше граждан, чем вернулось.
"Главная причина этого – экономика. Именно экономический фактор в основном определяет эмиграцию населения и отрицательное миграционное сальдо", – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что иммиграция – приток иностранных граждан в Грузию – также является чувствительным вопросом и требует грамотного регулирования.
По словам главы правительства, на приток мигрантов в страну влияют три основных фактора.
"Грузия является туристической страной и открыта для иностранных граждан. Кроме того, у нас учится большое количество иностранных студентов. Третий фактор – экономический рост и нехватка рабочей силы, которую компании нередко восполняют за счет иностранных работников", – пояснил Кобахидзе.
Премьер также сообщил, что в 2024 году впервые с 2020 года было зафиксировано положительное миграционное сальдо среди граждан Грузии.
В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.