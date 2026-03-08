https://sputnik-georgia.ru/20260308/kobakhidze-protsedury-polucheniya-grazhdanstva-dlya-etnicheskikh-gruzin-mogut-uprostit-297489147.html

Кобахидзе: процедуры получения гражданства для этнических грузин могут упростить

Кобахидзе: процедуры получения гражданства для этнических грузин могут упростить

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Власти рассматривают возможность упрощения процедур получения гражданства для этнических грузин, проживающих за рубежом, соответствующие консультации ведутся совместно с министром юстиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время дебатов на тему миграции в эфире телеканала "Имеди". На сегодняшний день получить грузинское гражданство иностранным гражданам, включая лиц грузинского происхождения, можно в порядке натурализации, если человек живет в стране, владеет языком, знает основы истории и Конституции. По словам премьера, если родители являются гражданами Грузии, их ребенок получает гражданство без каких-либо проблем. Если же родители не имеют грузинского гражданства, их дети, как и другие члены семьи, должны получать его в порядке натурализации. "Могут быть родители, которые являются этническими грузинами, но не имеют гражданства. В этом случае их ребенок должен получить гражданство через процедуру натурализации. Это стандартное правило, которое действует во всех странах", – отметил Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что предоставление гражданства не всегда означает рост населения страны. По словам главы правительства, в разных странах проживают миллионы этнических грузин. В частности, значительная грузинская диаспора есть в Турции, а также в Иране, где живут ферейданские грузины. Премьер добавил, что вопрос возможного возвращения таких общин в Грузию требует более широкой дискуссии. Он также напомнил, что после 2022 года в страну вернулись около 40 тысяч грузин. Премьер отметил, что как эмиграция граждан, так и приток мигрантов в страну остаются проблемными вопросами и требуют правильного управления. Для Грузии эмиграция является серьезной проблемой, о чем свидетельствует статистика последних лет. По его словам, у страны долгое время сохранялось отрицательное миграционное сальдо: из страны уехало больше граждан, чем вернулось. Он добавил, что иммиграция – приток иностранных граждан в Грузию – также является чувствительным вопросом и требует грамотного регулирования. По словам главы правительства, на приток мигрантов в страну влияют три основных фактора. "Грузия является туристической страной и открыта для иностранных граждан. Кроме того, у нас учится большое количество иностранных студентов. Третий фактор – экономический рост и нехватка рабочей силы, которую компании нередко восполняют за счет иностранных работников", – пояснил Кобахидзе. Премьер также сообщил, что в 2024 году впервые с 2020 года было зафиксировано положительное миграционное сальдо среди граждан Грузии. В отдельных случаях, при наличии особых обстоятельств, президент имеет право предоставить гражданство в обход стандартных требований, без обязательного проживания и экзаменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

