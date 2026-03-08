Грузия
Международный женский день: как Грузии вернули 8 Марта – видео
Международный женский день: как Грузии вернули 8 Марта – видео
В течение более десяти лет праздник 8 Марта в Грузии официально не отмечался. Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991... 08.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-08T13:20+0400
2026-03-08T13:37+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
8 марта
грузия
женщины
видеоклуб
Вместо 8 Марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом. Лишь спустя годы, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули Женский день.В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник. Однако даже в те годы, когда 8 Марта в стране официально был упразднен, люди все равно его отмечали. При этом День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.
13:20 08.03.2026 (обновлено: 13:37 08.03.2026)
В течение более десяти лет праздник 8 Марта в Грузии официально не отмечался. Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991 году
Вместо 8 Марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом. Лишь спустя годы, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули Женский день.

В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник. Однако даже в те годы, когда 8 Марта в стране официально был упразднен, люди все равно его отмечали. При этом День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.
