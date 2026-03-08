https://sputnik-georgia.ru/20260308/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-kak-gruzii-vernuli-8-marta---video-297491847.html
Международный женский день: как Грузии вернули 8 Марта – видео
Международный женский день: как Грузии вернули 8 Марта – видео
Sputnik Грузия
В течение более десяти лет праздник 8 Марта в Грузии официально не отмечался. Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991... 08.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-08T13:20+0400
2026-03-08T13:20+0400
2026-03-08T13:37+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
8 марта
грузия
женщины
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/08/297491677_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a4a9cb2c8ea51248dfd48715ac211523.jpg
Вместо 8 Марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом. Лишь спустя годы, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули Женский день.В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник. Однако даже в те годы, когда 8 Марта в стране официально был упразднен, люди все равно его отмечали. При этом День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/08/297491677_140:0:1100:720_1920x0_80_0_0_deb6693fab96d40dfe2af575d6701946.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 8 марта, грузия, женщины, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 8 марта, грузия, женщины, видеоклуб , видео
Международный женский день: как Грузии вернули 8 Марта – видео
13:20 08.03.2026 (обновлено: 13:37 08.03.2026)
В течение более десяти лет праздник 8 Марта в Грузии официально не отмечался. Международный женский день был упразднен при президенте Звиаде Гамсахурдия в 1991 году
Вместо 8 Марта страна стала отмечать День матери 3 марта, утвержденный тогда парламентом. Лишь спустя годы, при президенте Эдуарде Шеварднадзе, стране вернули Женский день.
В 2002 году парламент восстановил Международный женский день как государственный праздник. Однако даже в те годы, когда 8 Марта в стране официально был упразднен, люди все равно его отмечали. При этом День матери тоже стал традиционным в Грузии, и в стране появилось два женских праздника.