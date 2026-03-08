https://sputnik-georgia.ru/20260308/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-otmechayut-v-gruzii-297478665.html
Международный женский день отмечают в Грузии
Международный женский день отмечают в Грузии
Международный женский день отмечают ежегодно 8 марта во многих странах мира – в этот день все поздравляют женщин и стараются их осчастливить 08.03.2026
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Грузия в воскресенье празднует Международный женский день, этот день в стране является выходным.Праздник, в который дамы с нетерпением ждут поздравлений, цветов и подарков, а мужчины превращаются в галантных кавалеров и оказывают любимым знаки внимания, возник более полутора века назад как день борьбы женщин за свои права.Политический окрас с праздника стерло временем, и в настоящее время 8 марта все празднуют наступление весны.В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, спустя 11 лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.
