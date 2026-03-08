https://sputnik-georgia.ru/20260308/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-otmechayut-v-gruzii-297478665.html

Международный женский день отмечают в Грузии

Международный женский день отмечают в Грузии

Sputnik Грузия

Международный женский день отмечают ежегодно 8 марта во многих странах мира – в этот день все поздравляют женщин и стараются их осчастливить 08.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-08T09:01+0400

2026-03-08T09:01+0400

2026-03-08T09:01+0400

справки

грузия

общество

8 марта

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22816/41/228164103_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_11ac6300b965a00db1b7948a51c83659.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Грузия в воскресенье празднует Международный женский день, этот день в стране является выходным.Праздник, в который дамы с нетерпением ждут поздравлений, цветов и подарков, а мужчины превращаются в галантных кавалеров и оказывают любимым знаки внимания, возник более полутора века назад как день борьбы женщин за свои права.Политический окрас с праздника стерло временем, и в настоящее время 8 марта все празднуют наступление весны.В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, спустя 11 лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , грузия, общество, 8 марта