"Приходится заново привыкать быть мамой" – российский медик об СВО и материнстве
13:09 08.03.2026 (обновлено: 13:34 08.03.2026)
© video: Sputnik
Младший лейтенант Наталья Синельникова в интервью "Sputnik на русском" рассказывает о своем решении стать медиком и пойти на военную службу, опыте эвакуаций на СВО и материнстве
00:00 - Начало
00:18 - О том, как Наталья попала на СВО
00:46 - Почему решила стать медиком?
01:13 - Кем работала на гражданке
01:41 - О своей семье военных
02:30 - На какое направление попала в зоне СВО?
03:25 - О первых впечатлениях
04:19 - Чему пришлось учиться?
05:00 - Насколько была готова к стрессу?
05:48 - Об оказании психологической помощи бойцам
06:05 - О специфике своей работы
07:25 - Об опыте в эвакуации
09:17 - Об "охоте" ВСУ на медиков
10:09 - О количестве пациентов
11:11 - О помощи мирным жителям
12:44 - Как поменялась работа военных медиков за последние годы?
13:45 - О своих боевых наградах
14:12 - О разнице между жизнью в зоне СВО и на гражданке
15:12 - Чем хочет заняться после окончания СВО?
16:05 - О полученном на СВО опыте
16:31 - Считает ли свой выбор правильным?
17:21 - Завершение.
