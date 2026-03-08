https://sputnik-georgia.ru/20260308/prikhoditsya-zanovo-privykat-byt-mamoy---rossiyskiy-medik-ob-svo-i-materinstve-297491094.html

"Приходится заново привыкать быть мамой" – российский медик об СВО и материнстве

Младший лейтенант Наталья Синельникова в интервью "Sputnik на русском" рассказывает о своем решении стать медиком и пойти на военную службу, опыте эвакуаций на... 08.03.2026, Sputnik Грузия

00:00 - Начало00:18 - О том, как Наталья попала на СВО00:46 - Почему решила стать медиком?01:13 - Кем работала на гражданке01:41 - О своей семье военных02:30 - На какое направление попала в зоне СВО?03:25 - О первых впечатлениях04:19 - Чему пришлось учиться?05:00 - Насколько была готова к стрессу?05:48 - Об оказании психологической помощи бойцам06:05 - О специфике своей работы07:25 - Об опыте в эвакуации09:17 - Об "охоте" ВСУ на медиков10:09 - О количестве пациентов11:11 - О помощи мирным жителям12:44 - Как поменялась работа военных медиков за последние годы?13:45 - О своих боевых наградах14:12 - О разнице между жизнью в зоне СВО и на гражданке15:12 - Чем хочет заняться после окончания СВО?16:05 - О полученном на СВО опыте16:31 - Считает ли свой выбор правильным?17:21 - Завершение.

