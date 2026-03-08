https://sputnik-georgia.ru/20260308/rossiyskaya-armiya-za-nedelyu-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-297491956.html

Российская армия за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Российская армия за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Sputnik Грузия

Потери в личном составе украинской армии за неделю превысили 1,2 тысячи человек только на одном из направлений 08.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-08T13:25+0400

2026-03-08T13:25+0400

2026-03-08T13:25+0400

россия

политика

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1d/294333744_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_0dd78f0f54b7f3158f7b4f52e554806b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Группировка российских войск "Запад" за неделю освободила три населенных пункта, сообщило Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, речь идет о Дробышево, Яровой и Сосновом в ДНР. При этом было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны и двух бригад украинской нацгвардии.Также в списке недельных потерь украинской стороны в ДНР – 24 броневика, 139 автомобилей, 21 артустановка, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами.Кроме того, за неделю российские войска, используя ударные дроны, ракеты и артиллерию, уничтожили семь реактивных систем залпового огня противника. В том числе была поражена пусковая установка HIMARS и три боевые машины Vampire.Также ПВО сбила 62 управляемые авиабомбы противника, 22 реактивных снаряда от системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Была сбита и крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также 2154 беспилотника самолетного типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины