Российская армия за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
08.03.2026
Потери в личном составе украинской армии за неделю превысили 1,2 тысячи человек только на одном из направлений
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Группировка российских войск "Запад" за неделю освободила три населенных пункта, сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о Дробышево, Яровой и Сосновом в ДНР. При этом было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны и двух бригад украинской нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих" – отметили в министерстве.
Также в списке недельных потерь украинской стороны в ДНР – 24 броневика, 139 автомобилей, 21 артустановка, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами.
Кроме того, за неделю российские войска, используя ударные дроны, ракеты и артиллерию, уничтожили семь реактивных систем залпового огня противника. В том числе была поражена пусковая установка HIMARS и три боевые машины Vampire.
Также ПВО сбила 62 управляемые авиабомбы противника, 22 реактивных снаряда от системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Была сбита и крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также 2154 беспилотника самолетного типа.