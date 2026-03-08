https://sputnik-georgia.ru/20260308/rossiyskaya-medsestra-o-rabote-v-zone-svo-svoem-pervom-patsiente-i-okhote-vsu-na-medikov-297491547.html

Российская медсестра о работе в зоне СВО, своем первом пациенте и "охоте" ВСУ на медиков

Ефрейтор Татьяна Голованова в 2023 году отправилась медсестрой в зону СВО. В интервью "Sputnik на русском" она рассказывает о своем пути на фронт, работе в... 08.03.2026, Sputnik Грузия

00:00 - Начало00:15 - О том, как стала медсестрой и попала на СВО03:22 - О своем первом пациенте04:17 - Насколько тяжело было первое время?05:22 - О психологической подготовке медсестер06:42 - Приходилось ли бывать на линии боевого соприкосновения?07:24 - О работе в "желтой зоне" СВО07:58 - О физической подготовке09:01 - Об отношении бойцов09:56 - Приходилось ли оказывать психологическую помощь раненым?10:43 - Об отношении гражданского населения11:29 - Об "охоте" на медиков12:23 - О возвращении на гражданку12:56 - О своих наградах13:07 - О правильности своего выбора14:07 - Чем планирует заняться после СВО?15:19 - О количестве пациентов, которым оказала помощь16:03 – Завершение.

