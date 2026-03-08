Грузия
Российская медсестра о работе в зоне СВО, своем первом пациенте и "охоте" ВСУ на медиков
Российская медсестра о работе в зоне СВО, своем первом пациенте и "охоте" ВСУ на медиков
Российская медсестра о работе в зоне СВО, своем первом пациенте и "охоте" ВСУ на медиков

13:16 08.03.2026 (обновлено: 13:35 08.03.2026)
Ефрейтор Татьяна Голованова в 2023 году отправилась медсестрой в зону СВО. В интервью "Sputnik на русском" она рассказывает о своем пути на фронт, работе в "желтой зоне" СВО, "охоте" ВСУ на российских медиков и своем первом пациенте
00:00 - Начало
00:15 - О том, как стала медсестрой и попала на СВО
03:22 - О своем первом пациенте
04:17 - Насколько тяжело было первое время?
05:22 - О психологической подготовке медсестер
06:42 - Приходилось ли бывать на линии боевого соприкосновения?
07:24 - О работе в "желтой зоне" СВО
07:58 - О физической подготовке
09:01 - Об отношении бойцов
09:56 - Приходилось ли оказывать психологическую помощь раненым?
10:43 - Об отношении гражданского населения
11:29 - Об "охоте" на медиков
12:23 - О возвращении на гражданку
12:56 - О своих наградах
13:07 - О правильности своего выбора
14:07 - Чем планирует заняться после СВО?
15:19 - О количестве пациентов, которым оказала помощь
16:03 – Завершение.
