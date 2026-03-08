https://sputnik-georgia.ru/20260308/sbornaya-gruzii-vyshla-v-final-chempionata-evropy-po-regbi-297498970.html

Сборная Грузии вышла в финал чемпионата Европы по регби

Сборная Грузии вышла в финал чемпионата Европы по регби

Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели 08.03.2026

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы победила команду Румынии в Тбилиси со счетом 53:30 и вышла в финал. Румынская команда открыла счет в начале матча, реализовав штрафной. На него "борджгалоснеби" ответили точным штрафным ударом. К концу первого тайма гости добавили еще два точных штрафных. Хозяева ответили заносами Метревели и Табуцадзе (Абжандадзе реализовал одну из попыток). На перерыв грузинская команда ушла, ведя в счете 15:9. Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами. Грузин по происхождению, Антимоз Ивериели был просветителем, печатником, политическим и церковным деятелем, в начале XVIII века стал митрополитом Валахии. Его заслуги перед Румынией были настолько велики, что в 1992 году румынская церковь причислила Антима Иверяну к лику святых. Сборная Грузии в финале чемпионата Европы 15 марта встретится с победителем пары Испания–Португалия. Грузинская сборная является 17-кратным чемпионом Европы. В прошлом году "борджгалоснеби" обыграли в финале команду Испании – 46:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

