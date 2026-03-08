https://sputnik-georgia.ru/20260308/spetsreys-iz-maskata-zavershil-vozvraschenie-grazhdan-gruzii-iz-stran-blizhnego-vostoka-297499958.html

Спецрейс из Маската завершил возвращение граждан Грузии из стран Ближнего Востока

Спецрейс из Маската завершил возвращение граждан Грузии из стран Ближнего Востока

Более 600 граждан Грузии обратились в соответствующие посольства Грузии с просьбой воспользоваться специальными рейсами правительства

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Воскресный дополнительный специальный рейс из Маската в Тбилиси завершил возвращение граждан Грузии, чей своевременный вылет из стран Ближнего Востока не смогли обеспечить авиакомпании, сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии. На этой неделе власти Грузии организовали четыре специальных рейса для граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке. Более 600 граждан Грузии обратились в соответствующие посольства Грузии с просьбой воспользоваться специальными рейсами правительства, которые благополучно вернулись на родину из Маската (Султанат Оман) и Эр-Рияда (Саудовская Аравия). Учитывая текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока и принимая во внимание перебои в авиасообщении, вызванные закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии были организованы четыре специальных рейса. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

