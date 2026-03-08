https://sputnik-georgia.ru/20260308/ukrainskiy-krizis-voznik-iz-za-podderzhki-zapadom-gosperevorota-v-kieve--putin-297493642.html
Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве – Путин
Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве – Путин
08.03.2026
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Конфликт на Украине является системной ошибкой западных стран, об этом заявил президент России Владимир Путин.
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Конфликт на Украине является системной ошибкой западных стран, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас (накачка киевского режима со стороны ЕС) – это, безусловно, ошибка, прежде всего, западных стран. Ошибка системная", – сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в канале МАХ журналиста.
Путин напомнил, что украинский кризис возник из-за действий России, а из-за поддержки западными странами госпереворота на Украине, после чего произошли "и крымские события, а потом на юго-востоке Украины", Донбасс, Новороссия.
"Отсюда же все началось. Отсюда все пошло", – подчеркнул президент.
По словам российского лидера, европейские государства сегодня пожинают то, что сами посеяли на Украине.
Путин также назвал странной ситуацию в отношениях киевского режима и Европы. По его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.