Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве – Путин

Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве – Путин

Sputnik Грузия

Президент России считает странными отношения Киева и Европы, которые можно охарактеризовать как "хвост виляет собакой" 08.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Конфликт на Украине является системной ошибкой западных стран, об этом заявил президент России Владимир Путин.Видео опубликовано в канале МАХ журналиста.Путин напомнил, что украинский кризис возник из-за действий России, а из-за поддержки западными странами госпереворота на Украине, после чего произошли "и крымские события, а потом на юго-востоке Украины", Донбасс, Новороссия."Отсюда же все началось. Отсюда все пошло", – подчеркнул президент.По словам российского лидера, европейские государства сегодня пожинают то, что сами посеяли на Украине.Путин также назвал странной ситуацию в отношениях киевского режима и Европы. По его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

