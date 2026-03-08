Грузия
В Грузии более 3 тысяч человек привлекли к ответственности за неповиновение полиции
В Грузии более 3 тысяч человек привлекли к ответственности за неповиновение полиции
Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и регионе Шида Картли 08.03.2026
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 3 178 человек в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, с 1 октября 2025 года является также одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии. По данным МВД, в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года всего было зафиксировано 4 249 случаев неподчинения полиции или невыполнения ее требований и привлечено к ответственности 182 женщины и 2 996 мужчин. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 49 несовершеннолетних. Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и регионе Шида Картли. Согласно действующей норме Кодекса административных нарушений, неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются штрафом в размере 5 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Повторное подобное действие является уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
17:15 08.03.2026
Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и регионе Шида Картли
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 3 178 человек в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей.
Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, с 1 октября 2025 года является также одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии.
По данным МВД, в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года всего было зафиксировано 4 249 случаев неподчинения полиции или невыполнения ее требований и привлечено к ответственности 182 женщины и 2 996 мужчин. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 49 несовершеннолетних.
Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и регионе Шида Картли.
Согласно действующей норме Кодекса административных нарушений, неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются штрафом в размере 5 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Повторное подобное действие является уголовным преступлением.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
