В Грузии в 2025 году выявлено 12 случаев убийства женщин – заявление омбудсмена

Омбудсмен призвал государство принять системные и эффективные меры для защиты прав женщин 08.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В 2025 году в Грузии было выявлено 12 случаев убийства женщин, а также 21 случай попытки убийства, говорится в заявлении, распространенном аппаратом омбудсмена по случаю Международного женского дня. В заявлении отмечается, что за последнее десятилетие Грузия укрепила правовую базу в сфере предотвращения насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Были внедрены различные механизмы защиты и поддержки, усилены службы помощи жертвам, а также улучшена координация между профильными ведомствами. По оценке омбудсмена, эти реформы способствовали более эффективному выявлению, профилактике и реагированию на случаи насилия. При этом, как подчеркивает омбудсмен, государству необходимо продолжать последовательную и эффективную политику для дальнейшего укрепления системы борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Отдельно отмечается, что, несмотря на предпринятые меры по экономическому усилению женщин, полноценная реализация их трудовых прав, равное участие в экономической жизни и равная оплата труда по-прежнему остаются серьезными вызовами. Омбудсмен призвал государство принять системные и эффективные меры для защиты прав женщин, расширения их возможностей и обеспечения равного участия в политической и экономической жизни, а также выражает готовность сотрудничать с государственными структурами в процессе достижения гендерного равенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

