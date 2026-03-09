https://sputnik-georgia.ru/20260309/borba-s-oborotom-narkotikov-v-gruzii--v-tbilisi-i-batumi-zaderzhany-chetvero-chelovek-297504143.html

Борьба с оборотом наркотиков в Грузии – в Тбилиси и Батуми задержаны четверо человек

09.03.2026

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси и Батуми (АР Аджария) за последние дни задержали в общей сложности четверых человек, в том числе и двух иностранцев, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. В Тбилиси в результате личного обыска у обвиняемых было изъято 49 упаковок альфа-PVP и сушеной марихуаны, подготовленных к продаже. В Батуми полиция задержала двух граждан Азербайджана. В ходе обысков, а также следственного эксперимента сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств в указанных обвиняемыми местах особо крупное количество различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к продаже. Среди них – кокаин, сушеная марихуана, метамфетамин, лирика и прегабалин. Всем четверым обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

