Иран угрожает посольству США в Грузии и нефтепроводу? Генерал дал объяснения в СГБ

Иран угрожает посольству США в Грузии и нефтепроводу? Генерал дал объяснения в СГБ

Служба госбезопасности Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на... 09.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Более трех часов длился опрос генерал-майора Вахтанг Капанадзе в рамках расследования, начатого Служба государственной безопасности Грузии. Бывшего военного советника экс-президента Грузии Михаил Саакашвили вызвали в Службу госбезопасности накануне из-за заявления, сделанного им в одной из телепередач, где Капанадзе сообщил, что расположенное в Грузии посольство США и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан могут стать потенциальными целями удара Ирана. "На все вопросы, которые мне задали, я ответил. Вопросы касались моего выступления. Я был вызван как свидетель, в целом по поводу существующей ситуации", – заявил Капанадзе журналистам после допроса. По тому же делу перед магистратским судьей уже были опрошены бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели, оппозиционный политик Губаз Саникидзе и член организации Лаборатория исследования советского прошлого Георгий Канделаки. У Службы государственной безопасности также есть вопросы к оппозиционному политику Гиви Таргамадзе. Служба госбезопасности Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны Тина Хидашели, основательница НПО "Гражданская идея", заявила, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". Также в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки, где отмечается, что Иран планомерно и организованно "расширяет влияние и "инфраструктуру влияния" в Грузии". США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

