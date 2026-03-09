https://sputnik-georgia.ru/20260309/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-297509773.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси 10-11 марта ожидаются небольшие осадки и туман, а 12 марта – преимущественно ясная погода 09.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-09T23:31+0400

2026-03-09T23:31+0400

2026-03-09T23:37+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250077068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b93c11a6a142e27e181df39d689add0e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют с 10 марта облачную погоду без осадков и потепление в регионах Западной Грузии, а в некоторых районах Восточной Грузии – небольшие осадки и туман, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 10-11 марта ожидаются небольшие осадки и туман, а 12 марта – преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +9...+11 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 10-11 марта ожидаются небольшие осадки и туман местами, а 12 марта осадков не будет. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) 10-11 марта ожидаются небольшие осадки и туман, а 12 марта преимущественно осадков не будет. Дневная температура воздуха составит +8...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии - Ахалцихе, Боржоми, Душети,Тианети, Пасанаури 10-11 марта местами ожидаются небольшие осадки и туман, а 12 марта будет преимущественно ясная погода. Дневная температура воздуха составит +7, +9 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии - Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало 10-11 марта местами ожидается небольшой снег и туман, а 12 марта будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии