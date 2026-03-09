https://sputnik-georgia.ru/20260309/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-marta-2026-297478496.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 марта 2026

По православному церковному календарю 9 марта празднуют Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи 09.03.2026, Sputnik Грузия

религия

справки

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем была обретена глава Иоанна Предтечи и почему Собор всех преподобных отцов упоминается в церковном календаре 9 марта.Обретение главы Иоанна КрестителяПо церковному календарю 9 марта празднуют Первое (IV век) и Второе (452) обретение главы cвятого пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи.После усекновения главы Иоанна Предтечи тело Крестителя забрали ученики и похоронили в самарийском городе Севастия, а честную главу Иродиада выбросила на свалку. Жена царского домоправителя Хузы взяла тайно святую главу, положила ее в сосуд и погребла в одном из поместий Ирода на Елеонской горе.Эта земля через много лет перешла во владение к благочестивому вельможе Иннокентию, который начал строить там церковь. Рабочие нашли сосуд с честной главой в земле, когда копали траншею под фундамент.О величии святыни Иннокентий узнал по благодатным знамениям, исходившим от нее. Так произошло Первое обретение главы.Иннокентий с величайшим благоговением хранил святыню, но перед смертью, боясь, что она подвергнется поруганию неверными, снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. Церковь после его смерти пришла в запустение и разрушилась.При Константине Великом, когда христианская вера стала процветать, Иоанн Креститель явился двум инокам и открыл место нахождения своей честной главы.С тех пор святыню преемственно хранили благоговейные христиане, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество больных людей, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству.Когда его святотатство открылось, Евстафий бежал, а святыню закопал в пещере близ Емессы. На этом месте потом возник монастырь. Архимандриту обители Маркеллу Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы в 452 году. Это обретение стали праздновать как Второе.ИмениныПо церковному календарю 9 марта именины отмечают Иван и Илларион.Материал подготовлен на основе открытых источников.

