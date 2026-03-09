https://sputnik-georgia.ru/20260309/kaladze-razgovory-oppozitsii-o-nepriznanii-vlasti-gruzii--politicheskaya-spekulyatsiya-297505166.html

Каладзе: Разговоры оппозиции о непризнании власти Грузии – политическая спекуляция

Каладзе: Разговоры оппозиции о непризнании власти Грузии – политическая спекуляция

09.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Большинство населения страны поддерживает правящую партию, а разговоры оппозиции о признании или непризнании власти являются лишь политической спекуляцией, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, визит делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузию подтверждает, что власти страны продолжают активно сотрудничать с международными организациями. "Самое главное – это то, что грузинский народ признал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и на протяжении многих лет большинство населения поддерживает нас. Разговоры оппозиции о признании или непризнании власти – это политическая спекуляция. Мы проводим политику, которая важна для нашей страны и народа", – заявил Каладзе.Он также отметил, что делегация ОБСЕ ранее прямо заявила, что все политические партии имели равные шансы участвовать в парламентских выборах 2024 года, а граждане могли свободно сделать свой выбор. "Мы также помним реакцию оппозиции, радикалов и внешних сил, как они оскорбляли представителей миссии. Их отношение нам известно, но мы продолжаем сотрудничество со всеми международными организациями", – отметил Каладзе. Все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы отказались признавать результаты последних парламентских выборов и пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, парламентские выборы прошли в свободной и конкурентной среде. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

