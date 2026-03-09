https://sputnik-georgia.ru/20260309/premer-paralimpiytsy-poluchat-denezhnye-premii-ot-gosudarstva-297505836.html

Премьер: паралимпийцы получат денежные премии от государства

Премьер: паралимпийцы получат денежные премии от государства

Глава грузинского правительства считает все достигнутые результаты свидетельством того, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинским спортсменам, участвующим в зимних Паралимпийских играх в Милане, будут вручены денежные премии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на церемонии награждения членов национальной сборной Грузии по фигурному катанию. Сборная Грузии представлена на Паралимпиаде двумя спортсменами: Темур Дадиани (пара-кросс-кантри) и Лука Ломая (пара-сноуборд). Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 15 марта. "Участники зимних Паралимпийских игр получат 50 тысяч лари в качестве денежного приза, а в случае завоевания призового места – 1 миллион лари за золотую медаль, 500 тысяч лари – за серебряную и 300 тысяч лари – за бронзовую", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, Грузия добилась исторического результата на зимних Олимпийских играх, и впервые в истории завоевала олимпийскую медаль в зимних видах спорта. По его словам, все достигнутые результаты свидетельствуют о том, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот. "Я хотел бы выразить особую благодарность Нике Эгадзе, который в этом году стал чемпионом Европы и тем самым принес нашей стране еще одну историческую победу", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, судейство Саломе Чигогидзе на Олимпийских играх также имело большое значение. "Впервые в истории у нас был грузинский судья на зимних Олимпийских играх, и это еще один успех, который продемонстрировал грузинский спорт. Все эти результаты показывают, что наш спорт постоянно развивается, мы достигаем новых высот", – подчеркнул Кобахидзе. Все это, по словам премьера, является большим стимулом для молодежи, для детей, заниматься спортом и добиваться подобных высоких успехов в различных видах спорта. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина завоевали серебро на зимних Олимпийских играх в Милане. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде. Кроме того, сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях среди фигуристов. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составил 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.

