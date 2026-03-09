Грузия
Премьер: паралимпийцы получат денежные премии от государства
Премьер: паралимпийцы получат денежные премии от государства
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства считает все достигнутые результаты свидетельством того, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот 09.03.2026
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинским спортсменам, участвующим в зимних Паралимпийских играх в Милане, будут вручены денежные премии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на церемонии награждения членов национальной сборной Грузии по фигурному катанию. Сборная Грузии представлена на Паралимпиаде двумя спортсменами: Темур Дадиани (пара-кросс-кантри) и Лука Ломая (пара-сноуборд). Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 15 марта. "Участники зимних Паралимпийских игр получат 50 тысяч лари в качестве денежного приза, а в случае завоевания призового места – 1 миллион лари за золотую медаль, 500 тысяч лари – за серебряную и 300 тысяч лари – за бронзовую", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, Грузия добилась исторического результата на зимних Олимпийских играх, и впервые в истории завоевала олимпийскую медаль в зимних видах спорта. "Я хотел бы выразить особую благодарность Нике Эгадзе, который в этом году стал чемпионом Европы и тем самым принес нашей стране еще одну историческую победу", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, судейство Саломе Чигогидзе на Олимпийских играх также имело большое значение. "Впервые в истории у нас был грузинский судья на зимних Олимпийских играх, и это еще один успех, который продемонстрировал грузинский спорт. Все эти результаты показывают, что наш спорт постоянно развивается, мы достигаем новых высот", – подчеркнул Кобахидзе. Все это, по словам премьера, является большим стимулом для молодежи, для детей, заниматься спортом и добиваться подобных высоких успехов в различных видах спорта. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина завоевали серебро на зимних Олимпийских играх в Милане. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде. Кроме того, сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях среди фигуристов. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составил 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
Премьер: паралимпийцы получат денежные премии от государства

16:56 09.03.2026
Грузинские паралимпийцы
Грузинские паралимпийцы - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2026
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться
Глава грузинского правительства считает все достигнутые результаты свидетельством того, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинским спортсменам, участвующим в зимних Паралимпийских играх в Милане, будут вручены денежные премии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на церемонии награждения членов национальной сборной Грузии по фигурному катанию.
Сборная Грузии представлена на Паралимпиаде двумя спортсменами: Темур Дадиани (пара-кросс-кантри) и Лука Ломая (пара-сноуборд). Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 15 марта.
"Участники зимних Паралимпийских игр получат 50 тысяч лари в качестве денежного приза, а в случае завоевания призового места 1 миллион лари за золотую медаль, 500 тысяч лари за серебряную и 300 тысяч лари за бронзовую", заявил Кобахидзе.
По словам премьера, Грузия добилась исторического результата на зимних Олимпийских играх, и впервые в истории завоевала олимпийскую медаль в зимних видах спорта.

"Хочу выразить особую благодарность Луке Берулава и Анастасии Метёлкиной, которые стали серебряными призерами, вице-чемпионами Олимпийских игр, и это историческое достижение для нашей страны", – сказал Кобахидзе.

По его словам, все достигнутые результаты свидетельствуют о том, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот.
"Я хотел бы выразить особую благодарность Нике Эгадзе, который в этом году стал чемпионом Европы и тем самым принес нашей стране еще одну историческую победу", заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, судейство Саломе Чигогидзе на Олимпийских играх также имело большое значение.
"Впервые в истории у нас был грузинский судья на зимних Олимпийских играх, и это еще один успех, который продемонстрировал грузинский спорт. Все эти результаты показывают, что наш спорт постоянно развивается, мы достигаем новых высот", подчеркнул Кобахидзе.
Все это, по словам премьера, является большим стимулом для молодежи, для детей, заниматься спортом и добиваться подобных высоких успехов в различных видах спорта.
Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина завоевали серебро на зимних Олимпийских играх в Милане. Эта медаль стала первой наградой в истории Грузии, завоеванной на зимней Олимпиаде.
Кроме того, сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях среди фигуристов.
Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составил 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
