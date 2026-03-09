Грузия
Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии
Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии
Sputnik Грузия
Некоторые политики и представители НПО действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию, заявил премьер 09.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал несколько резонансных политических тем – от сообщений о тайной встрече бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии до расследования Службы государственной безопасности Грузии, обвинений в связях с Ираном и предстоящих дебатов в Европейском парламенте. Глава правительства заявил, что некоторые политики и представители неправительственного сектора действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию.
Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии

22:38 09.03.2026 (обновлено: 23:26 09.03.2026)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Некоторые политики и представители НПО действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал несколько резонансных политических тем – от сообщений о тайной встрече бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии до расследования Службы государственной безопасности Грузии, обвинений в связях с Ираном и предстоящих дебатов в Европейском парламенте.
Глава правительства заявил, что некоторые политики и представители неправительственного сектора действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию.
Бывший омбудсмен просит прекращения безвиза для Грузии
По словам премьера, бывший омбудсмен занимается деятельностью, противоречащей национальным интересам, и не скрывает этого, хотя и проводит секретные встречи.

"У нас есть информация по различным вопросам о том, как эти люди, в частности этот человек, работают против национальных интересов Грузии. Это та информация, которой мы располагаем, и есть детали, которые это подтверждают", – заявил Кобахидзе.

По его словам, тот факт, что они занимаются деятельностью, противоречащей национальным интересам, абсолютно очевиден для широкой общественности.
Как отметил премьер, есть и другие послы, которые нарушают Венскую конвенцию, а не только посол Германии Петер Фишер.
Телекомпания "Имеди" показала в эфире эксклюзивные кадры тайной встречи бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии в Грузии господином Фишером. По данным "Имеди", на встрече в посольстве обсуждался вопрос приостановки безвизового режима для граждан Грузии.
Расследование СГБ и заявления по Ирану
По словам премьера, экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели в течение одного дня вначале сделала заявление о том, что на территории Грузии функционирует "университет террористов" и потом попыталась опровергнуть его.
"Когда приходится опровергать собственную ложь в течение одного дня, это показывает, что вы намеренно наносите вред национальным интересам Грузии. Это трагедия, продолжение дела Серго Орджоникидзе, то, что делает эта женщина", – заявил Кобахидзе.
Кроме того, он назвал ложью обвинения в том, что власти Грузии помогают Ирану обходить международные санкции.

"Если вы посмотрите на данные по торговле с Ираном, вы увидите, что наш экспорт в Иран составляет менее половины процента от общего объема торговли, а импорт из Ирана – 1,4%. В такое время, когда эти люди говорят, что Грузию используют для обхода иранских санкций, это, во-первых, ложь, а во-вторых, это преднамеренная попытка нанести ущерб нашим национальным интересам", – заявил Кобахидзе.

СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии.
Дебаты в Европарламенте по "политзаключенным" в Грузии
"Эти дебаты нам совершенно неинтересны. Когда говорят о политических заключенных, всем известно, что за четыре года было пять неудачных попыток революции. В такое время просто позорно, что кто-то до сих пор говорит о политических заключенных", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, все это свидетельствует о плачевном положении, сложившемся в европейской бюрократии.
В Европейском парламенте должны состояться дебаты на тему "Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме "Грузинской мечты".
Делегация ОБСЕ
По словам премьера, власти готовы обсудить с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ все вопросы, касающиеся политических и текущих процессов вокруг нас.
"Мы готовы обсудить все темы, касающиеся политических процессов в нашей стране, процессов, происходящих вокруг нас. Мы также можем поговорить о двустороннем сотрудничестве между Грузией и Парламентской ассамблеей. Это будут основные вопросы повестки дня", – сказал Кобахидзе.
В Грузии с визитом находится делегация ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности.
0