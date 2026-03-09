https://sputnik-georgia.ru/20260309/rassledovanie-sgb-taynaya-vstrecha-s-poslom-missiya-pa-obse---kommentariy-premera-gruzii-297509505.html

Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии

Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии

Sputnik Грузия

Некоторые политики и представители НПО действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию, заявил премьер 09.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-09T22:38+0400

2026-03-09T22:38+0400

2026-03-09T23:26+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

нино ломджария

георгий канделаки

обсе

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412417_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b1c6162073da124db8e195a5d1665154.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал несколько резонансных политических тем – от сообщений о тайной встрече бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии до расследования Службы государственной безопасности Грузии, обвинений в связях с Ираном и предстоящих дебатов в Европейском парламенте. Глава правительства заявил, что некоторые политики и представители неправительственного сектора действуют против национальных интересов Грузии и распространяют ложную информацию. Бывший омбудсмен просит прекращения безвиза для Грузии По словам премьера, бывший омбудсмен занимается деятельностью, противоречащей национальным интересам, и не скрывает этого, хотя и проводит секретные встречи. По его словам, тот факт, что они занимаются деятельностью, противоречащей национальным интересам, абсолютно очевиден для широкой общественности. Как отметил премьер, есть и другие послы, которые нарушают Венскую конвенцию, а не только посол Германии Петер Фишер. Телекомпания "Имеди" показала в эфире эксклюзивные кадры тайной встречи бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии в Грузии господином Фишером. По данным "Имеди", на встрече в посольстве обсуждался вопрос приостановки безвизового режима для граждан Грузии. Расследование СГБ и заявления по Ирану По словам премьера, экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели в течение одного дня вначале сделала заявление о том, что на территории Грузии функционирует "университет террористов" и потом попыталась опровергнуть его. "Когда приходится опровергать собственную ложь в течение одного дня, это показывает, что вы намеренно наносите вред национальным интересам Грузии. Это трагедия, продолжение дела Серго Орджоникидзе, то, что делает эта женщина", – заявил Кобахидзе. Кроме того, он назвал ложью обвинения в том, что власти Грузии помогают Ирану обходить международные санкции. СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Экс-министр обороны, основательница НПО "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки. В нем говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии. Дебаты в Европарламенте по "политзаключенным" в Грузии "Эти дебаты нам совершенно неинтересны. Когда говорят о политических заключенных, всем известно, что за четыре года было пять неудачных попыток революции. В такое время просто позорно, что кто-то до сих пор говорит о политических заключенных", – заявил Кобахидзе. По словам главы правительства, все это свидетельствует о плачевном положении, сложившемся в европейской бюрократии. В Европейском парламенте должны состояться дебаты на тему "Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме "Грузинской мечты". Делегация ОБСЕ По словам премьера, власти готовы обсудить с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ все вопросы, касающиеся политических и текущих процессов вокруг нас. "Мы готовы обсудить все темы, касающиеся политических процессов в нашей стране, процессов, происходящих вокруг нас. Мы также можем поговорить о двустороннем сотрудничестве между Грузией и Парламентской ассамблеей. Это будут основные вопросы повестки дня", – сказал Кобахидзе. В Грузии с визитом находится делегация ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, нино ломджария, георгий канделаки, обсе, сгб