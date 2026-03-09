https://sputnik-georgia.ru/20260309/sgb-gruzii-zaderzhala-30-chelovek-v-khode-antikorruptsionnoy-operatsii-v-stolitse-i-regionakh-297508379.html

СГБ Грузии задержала 30 человек в ходе антикоррупционной операции в столице и регионах

СГБ Грузии задержала 30 человек в ходе антикоррупционной операции в столице и регионах

Sputnik Грузия

Фигуранты обвиняются в получении взяток, подделке документов, мошенничестве с использованием служебного положения 09.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-09T19:54+0400

2026-03-09T19:54+0400

2026-03-09T21:09+0400

новости

грузия

происшествия

ахметский район

сгб

грузия против коррупции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/54/235585465_0:46:1100:665_1920x0_80_0_0_8a9008b374cc5e98ea0a7ff61aee4bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии в результате масштабной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками в регионах Грузии, по 12 различным уголовным делам задержало и привлекло к ответственности 30 человек, сообщили на брифинге в ведомстве. Фигуранты обвиняются в получении взяток, подделке документов, мошенничестве с использованием служебного положения. Муниципалитет Ахмета Задержаны член муниципального собрания муниципалитета и местный житель по обвинению в получении взятки и в содействии получению суммы. По данным следствия, член муниципального собрания Ахметы с помощью связанного с ним лица вымогал у гражданина 3 тысяч лари в качестве взятки за аренду земельного участка площадью 2 гектара, где должны были обустроить карантинную зону в селе Касрицкали Ахметского района. Фигурантам грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Кобулети По делу о злоупотреблении служебным полномочиями и попытке мошенничества задержаны два человека, в том числе координатор профессионального курса Министерства образования и науки — общеобразовательного колледжа "Ахали талга". По версии следствия, он по предварительной договоренности с сообщником изготовил поддельный аттестат об окончании профессионального училища для одного лица. Обвиняемым грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Тбилиси Третье дело касается попытки мошенничества с использованием служебного положения, причинившей значительный ущерб. В рамках совместной операции с Генеральной инспекцией МВД был задержан сотрудник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Следствие установило, что спасатель, используя служебные полномочия, пообещал гражданину Греции содействие в аренде государственного земельного участка на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, для открытия торговой точки и "защиту" его дальнейшей деятельности. За это он потребовал 5 тысяч лари и получил 1,3 тысячи лари авансом. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Муниципалитет Цагери Бывший представитель мэра села Окуреши обвиняется в мошенничестве и подделке документов с использованием служебного положения. По данным следствия, он выдал поддельное свидетельство, на основании которого гражданин незаконно зарегистрировал земельный участок площадью 11 448 кв. м стоимостью 165,9 тыс. лари. Ему также грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Со второй половины 2025 года Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами, получение взяток, отмыванием крупных сумм. Среди задержанных оказались бывший премьер-министр, министры, их замы, бывший глава СГБ. Правительство Грузии называет борьбу с коррупцией одним из главных приоритетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахметский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, ахметский район, сгб, грузия против коррупции