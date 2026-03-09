https://sputnik-georgia.ru/20260309/shakarishvili-es-nakazyvaet-gruziyu-za-otkaz-sledovat-primeru-ukrainy-297509151.html

Шакаришвили: ЕС наказывает Грузию за отказ следовать примеру Украины

Украина, на фоне миллионов жертв, гордится тем, что однополые браки фактически легализованы судом, заявил политик

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Брюссель наказывает Грузию за то, что она не следует примеру Украины, где впервые однополую пару официально признали семьей, написал в Сети исполнительный секретарь "Единой нейтральной Грузии" Вато Шакаришвили. Верховный суд Украины впервые в истории страны признал однополую пару семьей. Пара: первый секретарь посольства Украины в Израиле Зорян Кись и активист Темур Левчук. По его словам, Украина, на фоне миллионов жертв, гордится тем, что в Киеве проходит масштабный ЛГБТ*-парад, и что однополые браки фактически легализованы судом. "Это реальный критерий оценки, который подчеркивается европейской бюрократией в каждом постановлении или решении", – написал Шакаришвили. Как отметил политик, "Единая нейтральная Грузия" давно предупреждает общество о реальной цене, которую придется заплатить на пути в Европейский союз, даже за мнимое продвижение. Он подчеркнул, что политическая, экономическая и ценностная деградация Европейского союза – это не временное явление, а скорее необратимый процесс. "Статья 78 Конституции обязывает нас сделать нашу страну частью всего этого. Поэтому процесс GEOEXIT должен начаться немедленно, и необходимо окончательное пробуждение от евроиллюзии", – написал Шакаришвили. Речь идет о статье 78 Конституции Грузии, которая выражает стремление страны к европейским и евроатлантическим структурам и обязывает все конституционные органы "принять все меры" для полной интеграции страны в Европейский союз и НАТО. Партия "Единая нейтральная Грузия" ранее заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики. В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По их мнению, современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

