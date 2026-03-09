https://sputnik-georgia.ru/20260309/v-gruzii-vspominayut-tragediyu-9-marta-1956-goda-297501828.html
В Грузии вспоминают трагедию 9 марта 1956 года
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Стремление грузинского народа к свободе и независимости остается неизменным, а борьба за них продолжается из поколения в поколение, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети по случаю 70-й годовщины трагических событий 9 марта 1956 года в Тбилиси. В Грузии 9 марта вспоминают события 1956 года, когда советские войска разогнали массовые демонстрации в Тбилиси, начавшиеся после доклада генсека КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Протесты, начавшиеся со студенческой акции и поддержанные различными слоями общества, постепенно приобрели политический характер, включая требования независимости Грузии. Вечером 9 марта произошло столкновение с частями Советской армии, в результате которого, по разным данным, погибли от сотни до тысячи человек. По его словам, 9 марта стало первым масштабным выступлением внутри самого социалистического лагеря против советской системы. Затем последовали события в Познани, Будапеште, Праге и других городах. В тот же день, впервые за многие годы, в Тбилиси вновь прозвучали требования независимости. Спустя несколько месяцев после этих событий за антисоветскую деятельность были арестованы члены организации "Горгаслиани", среди которых будущий президент Грузии Звиад Гамсахурдия и один из лидеров национального движения Мераб Костава. Это, по словам Папуашвили, стало одним из первых признаков зарождения нового национального движения. "35 лет прошло со времени утраты независимости и еще 35 лет – до ее восстановления. После 1991 года прошло уже 35 лет, и мы по-прежнему боремся за защиту и укрепление нашей независимости", – отметил Папуашвили. Точное число погибших в ночь с 9 на 10 марта 1956 года в Тбилиси до сих пор остается неизвестным. В 1990-е годы, во время гражданской войны в Грузии, значительная часть архивов КГБ, связанных с этими событиями, была уничтожена. Не установлено также точное количество участников массовых демонстраций и митингов, проходивших тогда в Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Стремление грузинского народа к свободе и независимости остается неизменным, а борьба за них продолжается из поколения в поколение, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети по случаю 70-й годовщины трагических событий 9 марта 1956 года в Тбилиси.
В Грузии 9 марта вспоминают события 1956 года, когда советские войска разогнали массовые демонстрации в Тбилиси, начавшиеся после доклада генсека КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Протесты, начавшиеся со студенческой акции и поддержанные различными слоями общества, постепенно приобрели политический характер, включая требования независимости Грузии. Вечером 9 марта произошло столкновение с частями Советской армии, в результате которого, по разным данным, погибли от сотни до тысячи человек.
"Если этот исторический день чему-то и учит, так это тому, что грузинский народ в любое время и при любых условиях, под влиянием любой империи или внешней силы, не забывает свою идентичность. Наше стремление к свободе и независимости постоянно, и эта борьба никогда не прекратится", – написал Папуашвили.
По его словам, 9 марта стало первым масштабным выступлением внутри самого социалистического лагеря против советской системы. Затем последовали события в Познани, Будапеште, Праге и других городах. В тот же день, впервые за многие годы, в Тбилиси вновь прозвучали требования независимости.
Спустя несколько месяцев после этих событий за антисоветскую деятельность были арестованы члены организации "Горгаслиани", среди которых будущий президент Грузии Звиад Гамсахурдия и один из лидеров национального движения Мераб Костава. Это, по словам Папуашвили, стало одним из первых признаков зарождения нового национального движения.
"35 лет прошло со времени утраты независимости и еще 35 лет – до ее восстановления. После 1991 года прошло уже 35 лет, и мы по-прежнему боремся за защиту и укрепление нашей независимости", – отметил Папуашвили.
Точное число погибших в ночь с 9 на 10 марта 1956 года в Тбилиси до сих пор остается неизвестным. В 1990-е годы, во время гражданской войны в Грузии, значительная часть архивов КГБ, связанных с этими событиями, была уничтожена. Не установлено также точное количество участников массовых демонстраций и митингов, проходивших тогда в Тбилиси.