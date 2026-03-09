https://sputnik-georgia.ru/20260309/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-obnovlyat-rekordy-297501153.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды

09.03.2026

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. По состоянию на 28 февраля 2026 года, международные резервы Грузии по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 358,9 млн долларов США и достигли рекордного уровня, говорится в сообщении Национального банка Грузии.По данным Нацбанка, общий объем международных резервов страны составляет около 6,65 млрд долларов.По состоянию на отчетную дату, доля золота в общем объеме международных валютных резервов составляет 18% (1 198,4 млн долларов США). "В результате изменения цены на золото стоимость монетарного золота с момента его приобретения увеличилась примерно на 698,4 млн долларов США, что подчеркивает правильность стратегии диверсификации резервов Национального банка", – говорится в распространенной информации.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5 миллиардов долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 472,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30 тысяч долларов. Средства в золоте составляют 1,2 миллиарда долларов.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 107,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

