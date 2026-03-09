https://sputnik-georgia.ru/20260309/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-obnovlyat-rekordy-297501153.html
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают обновлять рекорды
По состоянию на 28 февраля 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 18,1% 09.03.2026
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. По состоянию на 28 февраля 2026 года, международные резервы Грузии по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 358,9 млн долларов США и достигли рекордного уровня, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
По данным Нацбанка, общий объем международных резервов страны составляет около 6,65 млрд долларов.
"Долгосрочная политика Национального банка всегда направлена на накопление резервов и эффективное управление резервными активами. Когда валютный рынок и макроэкономическая ситуация позволяют, Национальный банк пополняет валютные резервы. В целом, в течение 2025 года чистые покупки составили 2 432,5 млн долларов США, а в январе 2026 года – 86,6 млн долларов США", – говорится в сообщении регулятора.
По состоянию на отчетную дату, доля золота в общем объеме международных валютных резервов составляет 18% (1 198,4 млн долларов США).
"В результате изменения цены на золото стоимость монетарного золота с момента его приобретения увеличилась примерно на 698,4 млн долларов США, что подчеркивает правильность стратегии диверсификации резервов Национального банка", – говорится в распространенной информации.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5 миллиардов долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 472,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30 тысяч долларов. Средства в золоте составляют 1,2 миллиарда долларов.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 107,4 тысячи долларов.