https://sputnik-georgia.ru/20260310/297521137.html
Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи
Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи
Sputnik Грузия
Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана прошла накануне в Тегеране 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T12:34+0400
2026-03-10T12:34+0400
2026-03-10T16:44+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
иран
тегеран
али хаменеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c73f4c5628520d1b7aa17b0c1119d98d.jpg
Жители Тегерана собрались на площади Энгелаб и прилегающих к ней улицах в центре иранской столицы, прочитали текст присяги и выразили преданность верховному лидеру революции.
иран
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_db085f9997f715b7f7f79178c09d9369.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, тегеран, али хаменеи
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, тегеран, али хаменеи
Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи
12:34 10.03.2026 (обновлено: 16:44 10.03.2026)
Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана прошла накануне в Тегеране
Жители Тегерана собрались на площади Энгелаб и прилегающих к ней улицах в центре иранской столицы, прочитали текст присяги и выразили преданность верховному лидеру революции.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour
На экране демонстрируется изображение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
На экране демонстрируется изображение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour
Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour
Мужчина держит плакат с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Мужчина держит плакат с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour
Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.
© AP Photo / Vahid Salemi
Плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи, преемника своего покойного отца аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера.
Плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи, преемника своего покойного отца аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера.
© photo : Telegram/Mehr News Agency
Жители Казвина заявили о поддержке нового лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, Иран.
Жители Казвина заявили о поддержке нового лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, Иран.