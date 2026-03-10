https://sputnik-georgia.ru/20260310/297521137.html

Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи

Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи

Sputnik Грузия

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана прошла накануне в Тегеране 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T12:34+0400

2026-03-10T12:34+0400

2026-03-10T16:44+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

иран

тегеран

али хаменеи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c73f4c5628520d1b7aa17b0c1119d98d.jpg

Жители Тегерана собрались на площади Энгелаб и прилегающих к ней улицах в центре иранской столицы, прочитали текст присяги и выразили преданность верховному лидеру революции.

иран

тегеран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, тегеран, али хаменеи