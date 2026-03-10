Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260310/297521137.html
Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи
Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи
Sputnik Грузия
Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана прошла накануне в Тегеране 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T12:34+0400
2026-03-10T16:44+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
иран
тегеран
али хаменеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c73f4c5628520d1b7aa17b0c1119d98d.jpg
Жители Тегерана собрались на площади Энгелаб и прилегающих к ней улицах в центре иранской столицы, прочитали текст присяги и выразили преданность верховному лидеру революции.
иран
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_db085f9997f715b7f7f79178c09d9369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, тегеран, али хаменеи
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, тегеран, али хаменеи

Иранцы присягнули новому лидеру Моджтабе Хаменеи

12:34 10.03.2026 (обновлено: 16:44 10.03.2026)
Подписаться
Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана прошла накануне в Тегеране
Жители Тегерана собрались на площади Энгелаб и прилегающих к ней улицах в центре иранской столицы, прочитали текст присяги и выразили преданность верховному лидеру революции.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

На экране демонстрируется изображение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

На экране демонстрируется изображение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

На экране демонстрируется изображение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Мужчина держит плакат с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Мужчина держит плакат с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Мужчина держит плакат с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене. - Sputnik Грузия
4/8
© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.

© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Люди на митинге в поддержку нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене. - Sputnik Грузия
6/8
© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Рашта митингуют в поддержку аятоллы Сейеда Моджтабы Хамене.

© AP Photo / Vahid Salemi

Плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи, преемника своего покойного отца аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера.

Плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи, преемника своего покойного отца аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Vahid Salemi

Плакат с изображением аятоллы Моджтабы Хаменеи, преемника своего покойного отца аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера.

© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Казвина заявили о поддержке нового лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, Иран.

Жители Казвина заявили о поддержке нового лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, Иран. - Sputnik Грузия
8/8
© photo : Telegram/Mehr News Agency

Жители Казвина заявили о поддержке нового лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, Иран.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0