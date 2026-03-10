https://sputnik-georgia.ru/20260310/chto-skazhet-posol-germanii-spiker-parlamenta-gruzii-o-porte-kulevi-297519689.html
Что скажет посол Германии? Спикер парламента Грузии о порте Кулеви
Что скажет посол Германии? Спикер парламента Грузии о порте Кулеви
10.03.2026
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в Грузии Петера Фишера в предоставлении недостоверной информации и игнорировании фактов по вопросу порта Кулеви. Папуашвили напомнил о заявлении немецкого дипломата, в котором тот подтвердил, что в 20-й пакет санкций ЕС была внесена законодательная инициатива о применении санкций к грузинскому порту. Вместе с инициативой был представлен пакет доказательств. Однако 10 марта стало известно, что ЕС исключил Кулеви из санкционного списка. О том, что порт Кулеви исключен из 20-го пакета санкций против России, сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в официальном письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В письме отмечено, что первоначально порт планировалось включить в санкции из-за транспортировки российской нефти и присутствия "теневого флота". После того как грузинское правительство и оператор порта взяли на себя конкретные обязательства, решение было пересмотрено. В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в Грузии Петера Фишера в предоставлении недостоверной информации и игнорировании фактов по вопросу порта Кулеви.
Папуашвили напомнил о заявлении немецкого дипломата, в котором тот подтвердил, что в 20-й пакет санкций ЕС была внесена законодательная инициатива о применении санкций к грузинскому порту. Вместе с инициативой был представлен пакет доказательств. Однако 10 марта стало известно, что ЕС исключил Кулеви из санкционного списка.
"Общеизвестная немецкая честность обычно предполагает извинения в подобных ситуациях. Но в случае господина Петера, по-видимому, сначала допустимо манипулировать ложью, а затем игнорировать правду. Основанный на правилах международный порядок, конечно же, был нарушен, но в чем провинилась искренность?!" – написал Папуашвили.
О том, что порт Кулеви исключен из 20-го пакета санкций против России, сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в официальном письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили.
В письме отмечено, что первоначально порт планировалось включить в санкции из-за транспортировки российской нефти и присутствия "теневого флота". После того как грузинское правительство и оператор порта взяли на себя конкретные обязательства, решение было пересмотрено.
В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу.
В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"
Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.