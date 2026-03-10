https://sputnik-georgia.ru/20260310/deputat-gruziya-schitaetsya-odnoy-iz-samykh-bezopasnykh-stran-v-mire-297523334.html
Депутат: Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире
Депутат: Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире
На карте, опубликованной Госдепом, Грузия по-прежнему обозначена как страна первого уровня безопасности
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Благодаря осторожной, прагматичной и гибкой политике "Грузинской мечты", Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Госдеп США оставил Грузию в списке безопасных стран для путешествий, обновленные рекомендации и ограничения для поездок в различные страны мира опубликованы на сайте. "Благодаря нашей национальной, осторожной, прагматичной и гибкой политике, Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире. В условиях стольких потрясений, происходящих так близко от нас, мы сохраняем мир", – заявил Мачавариани. По его словам, несмотря на беспрецедентное давление, принуждение и шантаж, команда "Грузинской мечты" не отступила ни на шаг и действует исключительно в соответствии с национальными интересами Грузии. На карте, опубликованной Госдепом, Грузия по-прежнему обозначена как страна первого уровня безопасности, где гражданам США рекомендуется принимать стандартные меры безопасности при поездках. Обновленная карта Госдепартамента показывает изменения в статусе безопасности для Турции, Ирака, Саудовской Аравии и в целом стран Ближнего Востока. Все страны в списке Госдепа разделены по четырехуровневой схеме безопасности: в первую группу входят страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую – страны, куда ехать категорически не рекомендуется.
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Благодаря осторожной, прагматичной и гибкой политике "Грузинской мечты", Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Госдеп США оставил Грузию в списке безопасных стран для путешествий, обновленные рекомендации и ограничения для поездок в различные страны мира опубликованы на сайте
.
"Благодаря нашей национальной, осторожной, прагматичной и гибкой политике, Грузия считается одной из самых безопасных стран в мире. В условиях стольких потрясений, происходящих так близко от нас, мы сохраняем мир", – заявил Мачавариани.
По его словам, несмотря на беспрецедентное давление, принуждение и шантаж, команда "Грузинской мечты" не отступила ни на шаг и действует исключительно в соответствии с национальными интересами Грузии.
На карте, опубликованной Госдепом, Грузия по-прежнему обозначена как страна первого уровня безопасности, где гражданам США рекомендуется принимать стандартные меры безопасности при поездках.
Обновленная карта Госдепартамента показывает изменения в статусе безопасности для Турции, Ирака, Саудовской Аравии и в целом стран Ближнего Востока.
Все страны в списке Госдепа разделены по четырехуровневой схеме безопасности: в первую группу входят страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую – страны, куда ехать категорически не рекомендуется.