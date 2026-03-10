https://sputnik-georgia.ru/20260310/dni-gruzinskoy-kultury-prokhodyat-v-stolitse-uzbekistana-297527338.html

Дни грузинской культуры проходят в столице Узбекистана

Дни грузинской культуры проходят в столице Узбекистана

Sputnik Грузия

Дни культуры открылись гала-концертом Грузинского государственного фольклорного ансамбля "Эрисиони" и узбекского танцевального ансамбля Тumor 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T22:38+0400

2026-03-10T22:38+0400

2026-03-10T22:38+0400

культура

грузия

новости

узбекистан

ташкент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268667351_0:5:2048:1157_1920x0_80_0_0_822c99cad3f59d6814199314e93dcb92.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ташкент с 9 по 11 марта принимает Дни грузинской культуры, организованные Министерством культуры Грузии при поддержке посольства страны в Узбекистане, сообщили в пресс-службе ведомства. Дни культуры открылись гала-концертом Грузинского государственного фольклорного ансамбля "Эрисиони" и узбекского танцевального ансамбля Тumor. Гала-концерт под названием "Диалог культур – Грузия и Узбекистан: наследие и современность" состоялся в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои. В кинотеатре имени Алишера Навои 10 и 11 марта покажут фильмы классиков грузинского кино Эльдара Шенгелая и Михаила Кобахидзе: "Чудаки", "Свадьба", "Зонтик" и "Музыканты". "Дни грузинской культуры в Узбекистане еще раз подтверждают особую важность этого проекта. Государственные ансамбли двух стран наилучшим образом продемонстрировали силу культуры в отношениях между народами", – сказала Тинатин Рухадзе. Как отмечено в сообщении Минкульта Узбекистана, грузинские артисты регулярно принимают участие в крупных международных культурных мероприятиях, проводимых в Узбекистане, таких как Международный танцевальный фестиваль "Лазги" и Международный фестиваль искусства бахши. Разнообразная программа Дней грузинской культуры также включает выставку работ, созданных на грузинско-узбекскую тематику. В июле 2024 года в Тбилиси прошли "Дни культуры и кино Узбекистана", в рамках которых состоялись гала-концерт и показы кинофильмов с участием узбекских артистов и танцоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

узбекистан

ташкент

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, узбекистан, ташкент