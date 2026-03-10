https://sputnik-georgia.ru/20260310/glava-mid-gruzii-o-prioritetakh-vneshney-politiki-i-integratsii-v-es-297514238.html

Глава МИД Грузии о приоритетах внешней политики и интеграции в ЕС

10.03.2026

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Грузия руководствуется своими национальными интересами во внешней политике и при этом следует Конституции страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Внешняя политика МИД Грузии не раз подвергалась критике как внутри страны, так и за ее пределами со стороны оппонентов правительства "Грузинской мечты" из-за принятых решений на фоне охлаждения отношений с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки.По ее словам, сейчас общество хорошо понимает, перед какими вызовами находится Грузия, и поэтому поддерживает политику правящей силы.Она отметила, что главной задачей Грузии является недопущение конфликта на территории страны, поэтому вся внешняя политика направлена на то, чтобы министерствам иностранных дел других государств не пришлось активно защищать безопасность Грузии, как это происходило в 2008 году.ЕС остается в приоритетеПо словам главы МИД Грузии, страна сохраняет намерение стать членом Европейского союза, однако взгляды на то, зачем Грузии членство в европейской структуре, у правящей партии и ее оппонентов существенно различаются.При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что Европа пока не готова к расширению, и выразила надежду, что переломный момент наступит в 2030 году.Министр отметила, что приоритетом властей Грузии всегда будет безопасность страны. По ее словам, если бы Грузия не защитила свою безопасность, предприняв необходимые шаги, в том числе заняв четкую позицию в отношении призывов властей Украины и ЕС, то сегодня страна оказалась бы в катастрофическом положении.Мака Бочоришвили также заметила, что Грузия готова оставаться связующим звеном между Европой и Азией и намерена укреплять свою транзитную функцию. По ее словам, при обсуждении вопроса взаимосвязанности существует проблема со стороны европейской бюрократии.В частности, несмотря на то, что для Европы жизненно важна Грузия и ее роль в глобальной взаимосвязанности, бюрократические структуры ЕС игнорируют диалог с Грузией по этим темам.По словам главы МИД Грузии, главной основой для страны сейчас являются развитие экономики и стабильность, благодаря чему сегодня Грузия развивается быстрыми темпами и привлекает все больше международного внимания.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Премьер Грузии поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана>>В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России

