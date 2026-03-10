https://sputnik-georgia.ru/20260310/gruzinskie-figuristy-poluchili-gosudarstvennye-nagrady-ot-prezidenta-strany-297511674.html

Грузинские фигуристы получили государственные награды от президента страны

Грузинские фигуристы получили государственные награды от президента страны

Сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях среди фигуристов

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил членов национальной сборной страны по фигурному катанию и представителей федерации орденами Чести. Награжденные были удостоены государственных наград за исключительный вклад в развитие грузинского государства и исторические спортивные достижения. Орденом Чести были награждены члены национальной сборной Грузии по фигурному катанию: Лука Берулава, Анастасия Метёлкина, Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, личный тренер Берулава и Метелкиной Павел Слюсаренко, личный тренер Ники Эгадзе Этери Тутберидзе, президент федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани и судья по фигурному катанию международной категории Саломе Чигогидзе. На церемонии, состоявшейся в президентском дворце, присутствовали первая леди Грузии Тамар Багратиони, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр спорта Шалва Гоголадзе. Кроме того, сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях среди фигуристов. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составил 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

