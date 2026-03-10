Грузия между блоками и миром – Картвелишвили о глобальных вызовах

https://sputnik-georgia.ru/20260310/gruziya-mezhdu-blokami-i-mirom--kartvelishvili-o-globalnykh-vyzovakh-297515038.html

Грузинский эксперт считает, что страну спасет не "присоединение" к кому-либо, а прагматизм и понимание нюансов геоэкономики 10.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузии для противостояния глобальным вызовам важно продолжать независимую внешнюю политику, основанную на защите национальных интересов, заявил член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. По его словам, ключевыми факторами устойчивости страны в условиях международных кризисов должны стать геоэкономика, безопасность, стабильность и мир. Он пояснил, что независимая внешняя политика подразумевает принятие решений, ориентированных на национальные традиции, христианские ценности и заботу о будущем поколении. Он отметил, что страна должна защищать себя от навязываемой ЛГБТ*-пропаганды, которая ставится ультиматумом. При этом он отметил, что независимая внешняя политика не означает изоляцию страны. Картвелишвили подчеркнул, что, вопреки мнениям о "выпадении из орбиты", Грузия активно участвует в международных форумах, которые пройдут в этом году в Тбилиси, Баку и Ереване, демонстрируя лидерство в регионе. Картвелишвили отметил, что важно признавать позитивные процессы и инвестиционный интерес к Грузии, даже если кому-то это кажется незначительным. Власти Грузии неоднократно заявляли, что в условиях глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом. Как ранее отметила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, у страны нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике, однако важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести Грузию в безопасное пространство. По ее словам, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии. Страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и определять свое место на международной арене.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

