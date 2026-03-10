https://sputnik-georgia.ru/20260310/gruziya-mezhdu-blokami-i-mirom--kartvelishvili-o-globalnykh-vyzovakh-297515038.html
Грузия между блоками и миром – Картвелишвили о глобальных вызовах
Грузия между блоками и миром – Картвелишвили о глобальных вызовах
Sputnik Грузия
Грузинский эксперт считает, что страну спасет не "присоединение" к кому-либо, а прагматизм и понимание нюансов геоэкономики 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T17:51+0400
2026-03-10T17:51+0400
2026-03-10T17:51+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
мака бочоришвили
"сила народа"
баку
ереван
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296435677_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_3e8a98f5322bc98c1e6e4b78cdbbd905.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузии для противостояния глобальным вызовам важно продолжать независимую внешнюю политику, основанную на защите национальных интересов, заявил член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. По его словам, ключевыми факторами устойчивости страны в условиях международных кризисов должны стать геоэкономика, безопасность, стабильность и мир. Он пояснил, что независимая внешняя политика подразумевает принятие решений, ориентированных на национальные традиции, христианские ценности и заботу о будущем поколении. Он отметил, что страна должна защищать себя от навязываемой ЛГБТ*-пропаганды, которая ставится ультиматумом. При этом он отметил, что независимая внешняя политика не означает изоляцию страны. Картвелишвили подчеркнул, что, вопреки мнениям о "выпадении из орбиты", Грузия активно участвует в международных форумах, которые пройдут в этом году в Тбилиси, Баку и Ереване, демонстрируя лидерство в регионе. Картвелишвили отметил, что важно признавать позитивные процессы и инвестиционный интерес к Грузии, даже если кому-то это кажется незначительным. Власти Грузии неоднократно заявляли, что в условиях глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом. Как ранее отметила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, у страны нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике, однако важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести Грузию в безопасное пространство. По ее словам, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии. Страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и определять свое место на международной арене.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
баку
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296435677_47:0:794:560_1920x0_80_0_0_aa5fae94667d6325358935eb9d56f94f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, мака бочоришвили, "сила народа", баку, ереван
грузия, новости, политика, тбилиси, мака бочоришвили, "сила народа", баку, ереван
Грузия между блоками и миром – Картвелишвили о глобальных вызовах
Грузинский эксперт считает, что страну спасет не "присоединение" к кому-либо, а прагматизм и понимание нюансов геоэкономики
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузии для противостояния глобальным вызовам важно продолжать независимую внешнюю политику, основанную на защите национальных интересов, заявил член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили.
По его словам, ключевыми факторами устойчивости страны в условиях международных кризисов должны стать геоэкономика, безопасность, стабильность и мир.
"Я глубоко убежден, что в 2026 году Грузию от глобальных вызовов спасет не вступление в какой-либо военный блок и не какой-то "железный" или "платиновый" купол, а геоэкономика, безопасность, стабильность и слово, которое оппозиция не любит, – "мир". А мир имеет очень большую цену", – заявил Картвелишвили.
Он пояснил, что независимая внешняя политика подразумевает принятие решений, ориентированных на национальные традиции, христианские ценности и заботу о будущем поколении. Он отметил, что страна должна защищать себя от навязываемой ЛГБТ*-пропаганды, которая ставится ультиматумом.
"Это ультиматум, и он не имеет ничего общего с демократией и европейской цивилизацией. Это навязывание псевдоценностей, чуждых нашей стране", – отметил Картвелишвили.
При этом он отметил, что независимая внешняя политика не означает изоляцию страны. Картвелишвили подчеркнул, что, вопреки мнениям о "выпадении из орбиты", Грузия активно участвует в международных форумах, которые пройдут в этом году в Тбилиси, Баку и Ереване, демонстрируя лидерство в регионе.
"США, Великобритания, Китай, Центральная Азия и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы в Грузии была безопасной не только суша, но и воздушное пространство. Это тоже приносит дивиденды, потому что сегодня вместо бомб в бюджет Грузии поступают лари. Не замечать этого невозможно", – добавил он.
Картвелишвили отметил, что важно признавать позитивные процессы и инвестиционный интерес к Грузии, даже если кому-то это кажется незначительным.
Власти Грузии неоднократно заявляли, что в условиях глобальных перемен обеспечение безопасности и сохранение мира остается ключевым приоритетом. Как ранее отметила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, у страны нет амбиций играть решающую роль в глобальной политике, однако важно грамотно соотносить национальные интересы с происходящими изменениями и действовать так, чтобы вывести Грузию в безопасное пространство.
По ее словам, нынешний этап мирового развития сопровождается масштабными переменами, создающими серьезные и во многом экзистенциальные вызовы для Грузии. Страна находится в сложной геополитической среде, поэтому ей приходится одновременно реагировать на угрозы с разных направлений и определять свое место на международной арене.
* Экстремистская организация, запрещенная в России