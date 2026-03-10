https://sputnik-georgia.ru/20260310/iranskiy-krizis-pomeshal-ssha-zastavit-indiyu-sokratit-zakupki-nefti-iz-rossii-297513924.html

Иранский кризис помешал США заставить Индию сократить закупки нефти из России

Иранский кризис помешал США заставить Индию сократить закупки нефти из России

Sputnik Грузия

Россия наращивает поставки нефти в Индию 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T11:44+0400

2026-03-10T11:44+0400

2026-03-10T11:44+0400

в мире

индия

сша

ближний восток

дональд трамп

иран

россия

политика

цены на нефть

российская нефть

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1e/273579530_0:357:3007:2048_1920x0_80_0_0_05102922677f693915050231c4096579.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Попытки президента США Дональда Трампа заставить Индию прекратить закупки российской нефти оказались безуспешными на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает РИА Новости.Вашингтон пытался убедить Индию, одного из крупнейших покупателей российской нефти, сократить её закупки. В результате давления Белого дома Индия уменьшила импорт топлива из РФ, переключившись на нефть с Ближнего Востока. Согласно существующим данным, через Ормузский пролив Индия ежедневно получала от 2,5 до 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, в основном из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.Как утверждается в сообщении, источник из министерства по делам нефтедобычи Индии заявил, что Индия располагает запасами сырой нефти, бензина и дизеля примерно на 25 дней. Ранее глава минэнерго США сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии, заявил ранее высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

индия

сша

ближний восток

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, индия, сша, ближний восток, дональд трамп, иран, россия, политика, цены на нефть, российская нефть