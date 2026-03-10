https://sputnik-georgia.ru/20260310/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-marta-2026-297510317.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 10 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 10 марта отмечают день памяти святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T01:01+0400

2026-03-10T01:01+0400

2026-03-10T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988400_17:322:2874:1929_1920x0_80_0_0_5bf09a6047a05e4565310814a505e27e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему упоминается в церковном календаре.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 10 марта поминают святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.Родился будущий святой в знатной семье в Константинополе. Получив прекрасное образование, он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780-797) и его матери, святой императрицы Ирины.Византийская империя в те дни была охвачена ересью иконоборчества: cвятые иконы уничтожались, а их защитников повсюду преследовали. Еретики набирали силу и авторитет день ото дня, а Патриарх Павел, человек добрый и благочестивый, из-за слабости характера бороться с ними решительно не мог.Он удалился в монастырь и принял схиму, а императрице Ирине и императору Константину объявил, что на патриаршем престоле своим преемником видит лишь известного сенатора Тарасия.От внезапного предложения Тарасий долго отказывался, но в конце концов согласился с условием, что Вселенский Собор будет созван в скором времени для осуждения иконоборческой ереси.Все иерархические ступени Тарасий прошел в короткое время и в 784 году был возведен на патриарший престол. А в 787-м состоялся VII Вселенский Собор под председательством святителя, Патриарха Тарасия, в Никее, на котором было утверждено почитание cвятых икон.Святитель Тарасий 22 года мудро управлял Церковью. Все свое имущество он потратил на богоугодные дела, питая и покоя нищих, стариков, вдов и сирот, а сам вел суровую аскетическую жизнь.Святитель Тарасий скончался в 806 году. Его похоронили в монастыре на Босфоре, устроенном им. У гроба святителя совершались многие чудеса.ИмениныПо церковному календарю 10 марта именины у Александра, Антона, Евгения, Тараса и Федора.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников