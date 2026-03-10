https://sputnik-georgia.ru/20260310/kurs-lari-dollar-297512005.html
Курс лари на вторник – 2,747 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару 10.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 2,747 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.
2026
