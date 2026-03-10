https://sputnik-georgia.ru/20260310/mikhail-kavelashvili-vstretilsya-s-prezidentom-pa-obse-297519354.html

Михаил Кавелашвили встретился с президентом ПА ОБСЕ

Михаил Кавелашвили встретился с президентом ПА ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Текущую политическую ситуацию в Грузии обсудили на встрече в Тбилиси глава государства Михаил Кавелашвили с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хоаном Понсом Сампьетро, сообщили в администрации президента.В Грузии с визитом находится делегация ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Хоаном Понсом Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности.Как подчеркнул Кавелашвили, Грузия последовательно выступает в качестве конструктивного и ответственного государства-участника, приверженного укреплению многостороннего сотрудничества и диалога.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти готовы обсудить с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ все вопросы, касающиеся политических и текущих процессов в Грузии и в регионе.В состав делегации также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряжённостью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран был задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

