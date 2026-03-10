https://sputnik-georgia.ru/20260310/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-sluchaev-vyyavleno-v-fevrale-297500932.html
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?
Sputnik Грузия
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T19:56+0400
2026-03-10T19:56+0400
2026-03-10T20:04+0400
грузия
новости
общество
национальное лесное агентство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252527353_80:185:1908:1213_1920x0_80_0_0_4b3fc604c52a4598b696229bd4b1b419.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии выявили 191 случай незаконной вырубки леса в период с 1 по 28 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Из выявленных нарушений 142 связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины, а 49 – с нарушениями технических регламентов, 18 нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий. В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины. Факты незаконной вырубки по регионам: За первые два месяца текущего года по всей стране выявлено 308 случаев незаконного использования лесных ресурсов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252527353_193:0:1810:1213_1920x0_80_0_0_88c223d7b13d3dc6393ea87b28c36f95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?
19:56 10.03.2026 (обновлено: 20:04 10.03.2026)
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии выявили 191 случай незаконной вырубки леса в период с 1 по 28 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из выявленных нарушений 142 связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины, а 49 – с нарушениями технических регламентов, 18 нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий.
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины.
Факты незаконной вырубки по регионам:
Самегрело – Земо Сванети – 42;
Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.
За первые два месяца текущего года по всей стране выявлено 308 случаев незаконного использования лесных ресурсов.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.
В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства.