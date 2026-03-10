https://sputnik-georgia.ru/20260310/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-sluchaev-vyyavleno-v-fevrale-297500932.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?

10.03.2026

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии выявили 191 случай незаконной вырубки леса в период с 1 по 28 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Из выявленных нарушений 142 связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины, а 49 – с нарушениями технических регламентов, 18 нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий. В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины. Факты незаконной вырубки по регионам: За первые два месяца текущего года по всей стране выявлено 308 случаев незаконного использования лесных ресурсов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

