Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?
Sputnik Грузия
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины 10.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии выявили 191 случай незаконной вырубки леса в период с 1 по 28 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Из выявленных нарушений 142 связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины, а 49 – с нарушениями технических регламентов, 18 нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий. В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины. Факты незаконной вырубки по регионам: За первые два месяца текущего года по всей стране выявлено 308 случаев незаконного использования лесных ресурсов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в феврале?

19:56 10.03.2026 (обновлено: 20:04 10.03.2026)
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии выявили 191 случай незаконной вырубки леса в период с 1 по 28 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из выявленных нарушений 142 связаны с незаконной вырубкой и транспортировкой древесины, а 49 – с нарушениями технических регламентов, 18 нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий.
В общей сложности было изъято более 180 кубометров незаконно вырубленной древесины.
Факты незаконной вырубки по регионам:
Кахети – 59;
Самегрело – Земо Сванети – 42;
Самцхе-Джавахети – 24;
Шида Картли – 14;
Аджария – 14;
Квемо Картли – 10;
Имерети – 9;
Гурия – 9;
Мцхета-Мтианети – 7;
Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.
За первые два месяца текущего года по всей стране выявлено 308 случаев незаконного использования лесных ресурсов.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.
В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства.
