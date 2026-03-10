https://sputnik-georgia.ru/20260310/nikakogo-sharl-mishel-2-gvaramiya-isklyuchil-peregovory-s-gruzinskoy-mechtoy-297513092.html

Никакого "Шарль Мишель 2": Гварамия исключил переговоры с "Грузинской мечтой"

Никакого "Шарль Мишель 2": Гварамия исключил переговоры с "Грузинской мечтой"

Sputnik Грузия

Один из лидеров объединенного альянса оппозиционных сил – Ника Гварамия – полностью исключил диалог и переговоры с правящей силой на фоне визита представителей... 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T16:51+0400

2026-03-10T16:51+0400

2026-03-10T16:51+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

обсе

ника гварамия

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/12/290949471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f8a7c172e001157512fd035c2e90ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Оппозиция не рассматривает формат соглашения, подобного документу Шарля Мишеля, так как считает диалог с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в нынешних условиях нереальным, заявил лидер коалиции "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Гварамия заявил об этом по итогам встречи с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегация проводит встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности. По итогам визита запланирована пресс-конференция. По словам Гварамия, на встрече стороны обсудили текущую ситуацию в стране и обменялись информацией. Он отметил, что представители оппозиции даже допускают возможность возбуждения против них уголовных дел за подобные контакты и заявления. По его словам, у некоторых участников встречи уже есть такие дела, в том числе в рамках так называемого дела о саботаже. По словам Гварамия, все законы и решения, которые, по его мнению, были приняты "Грузинской мечтой" для сохранения власти, должны быть полностью отменены без каких-либо условий. До этого, отметил он, говорить о каком-либо формате переговоров не имеет смысла. Политик также прокомментировал вопрос возможного объединения оппозиционного альянса в одну партию с единым логотипом. По его словам, такой вариант в рамках альянса не обсуждается, хотя отдельные политики могут иметь собственное мнение или желание по этому поводу.Договор МишеляДокумент Шарля Мишеля был подготовлен для урегулирования внутриполитического кризиса после парламентских выборов 2020 года. Тогда оппозиция бойкотировала работу парламента, заявляя о фальсификациях. Бойкот был прерван спустя несколько месяцев после заключения соглашения от 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета. Согласно соглашению между властями и оппозицией при посредничестве тогдашнего президента Евросовета Шарля Мишеля, если бы правящая партия не набрала на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, она должна была назначить досрочные парламентские выборы. Таким образом, местные выборы превратились в своего рода референдум. "Грузинская мечта" в итоге получила более 46,7% голосов и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым. После этого, в 2021 году оппозиция вошла в парламент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, обсе, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия