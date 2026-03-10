Переговоры по Украине в трехстороннем формате необходимо продолжать - Песков

https://sputnik-georgia.ru/20260310/peregovory-po-ukraine-v-trekhstoronnem-formate-neobkhodimo-prodolzhat---peskov-297525612.html
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, в том числе Россия, заинтересованы в их продолжении, формат нужно продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе американского лидера и длился около часа. В том числе главы государств обсудили украинскую тематику.
Представитель Кремля ответил на вопрос, появилась ли после разговора Путина и Трампа какая-то конкретика относительно продолжения трехсторонних переговоров по регулированию на Украине.
"Главная конкретика – это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия", – сказал Песков.
Он отметил, что Москва ценит усилия Вашингтона как посредника в украинском урегулировании.
Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что пока нет конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.