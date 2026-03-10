https://sputnik-georgia.ru/20260310/peregovory-po-ukraine-v-trekhstoronnem-formate-neobkhodimo-prodolzhat---peskov-297525612.html

Переговоры по Украине в трехстороннем формате необходимо продолжать - Песков

Переговоры по Украине в трехстороннем формате необходимо продолжать - Песков

Sputnik Грузия

Несколько раундов трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины прошли в Женеве и Абу-Даби 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T14:15+0400

2026-03-10T14:15+0400

2026-03-10T19:15+0400

россия

в мире

политика

украина

сша

женева

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23847/55/238475574_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_48032d0b1b2ae34165e3a308441db643.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, в том числе Россия, заинтересованы в их продолжении, формат нужно продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе американского лидера и длился около часа. В том числе главы государств обсудили украинскую тематику.Представитель Кремля ответил на вопрос, появилась ли после разговора Путина и Трампа какая-то конкретика относительно продолжения трехсторонних переговоров по регулированию на Украине.Он отметил, что Москва ценит усилия Вашингтона как посредника в украинском урегулировании.Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что пока нет конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, сша, женева, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины